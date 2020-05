Xetra-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

44,105 EUR +3,97% (28.05.2020, 11:17)



Tradegate-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

44,00 EUR +2,12% (28.05.2020, 11:31)



ISIN TeamViewer-Aktie:

DE000A2YN900



WKN TeamViewer-Aktie:

A2YN90



Ticker-Symbol TeamViewer-Aktie:

TMV



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (28.05.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - TeamViewer: Von einem Rekord zum nächsten - AktienanalyseDurch Corona hat sich der Arbeitsalltag vieler Beschäftigter in die eigenen vier Wände verlagert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Dabei würden sie Software für Videokonferenzen, Besprechungen und Präsentationen nutzen. Unternehmen wie TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) hätten daher Hochkonjunktur. Die Q1-Zahlen der Göppinger würden entsprechend aussehen: Die abgerechneten Umsätze (Billings) seien zwischen Januar und März um 75 Prozent auf das Rekordniveau von knapp 120 Mio. Euro gestiegen. Die Abonnentenzahl sei auf über 514.000, von 464.000 Ende 2019 geklettert. Erfreulich sei, dass wegen langsamer steigenden Kosten das EBITDA sogar um 96 Prozent auf fast 74 Mio. Euro angezogen habe. Der Konzern werde daher für das Gesamtjahr etwas mutiger und traue sich nun mindestens einen Umsatz von 450 Mio. Euro zu. Zuvor habe TeamViewer mit 430 bis 440 Mio. Euro gerechnet. Die EBITDA-Marge solle bei 56 Prozent liegen, das wären also rund 252 Mio. Euro. Auch das liege etwas über den bisherigen Zielen.Die TeamViewer-Aktie habe daher bei Anlegern derzeit einen Stein im Brett. Allein in der Drei-Monats-Perspektive summiere sich das Plus auf fast 35 Prozent. Wie lange die Rally noch weitergehe, sei offen. Klar, aus technischer Sicht gelte die Markierung eines Rekordhochs als starkes Kaufsignal. Zudem würden einige Analysten selbst die neue Prognose für zu konservativ halten. Allerdings habe TeamViewer-Finanzchef Stefan Gaiser für den Mai ein weitgehend normalisiertes Buchungsvolumen konstatiert. Und dann gebe es ja da auch noch Permira. Commerzbank-Analyst Stephan Klepp glaube, dass der Hauptaktionär seine Position in den nächsten zwölf Monaten "komplett abbauen wird".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TeamViewer-Aktie: