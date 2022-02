Börsenplätze TeamViewer-Aktie:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Unternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.TeamViewer sorge mit einem umfangreichen Rückkauf eigener Aktien für gute Stimmung. Das Vertrauen der Anleger nach dem "Horror-Jahr 2021" kehre zurück - zumindest bei einigen. Die Aktie des Anbieters von Fernwartungs-Software könne sich von ihren Tiefstständen lösen. Seit Jahresanfang stehe ein Plus von über 30 Prozent zu Buche.Bei aller Euphorie: Es warte noch viel Arbeit auf Firmenchef Oliver Steil und sein Team. Zu diesem Schluss würden auch die meisten Analysten kommen. Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe das Kursziel für den TecDAX-Titel nach vollständigen Quartalszahlen von 16,00 auf 16,50 Euro erhöht und das Votum auf "Neutral" belassen.Die Resultate entsprächen weitgehend den schon bekannten Eckdaten und hätten ebenso wie das angekündigte Aktienrückkaufprogramm wenig an seinen Schätzungen geändert, so Analyst Mohammed Moawalla.Investierte Anleger bleiben bei der TeamViewer-Aktie dabei - sollten sich aber auf einen weiterhin recht volatilen Kursverlauf einstellen und etwas Zeit mitbringen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link