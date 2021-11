Tradegate-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

ISIN TeamViewer-Aktie:

DE000A2YN900



WKN TeamViewer-Aktie:

A2YN90



Ticker-Symbol TeamViewer-Aktie:

TMV



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (18.11.2021/ac/a/t)



Einen heftigen Niedergang hat TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) hinter sich, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Teure Sponsoringverträge mit dem englischen Fußballclub Manchester United und dem Mercedes-Formel-1-Team hätten im März für die erste, scharfe Prognosesenkung gesorgt. Nach zwei schwachen Quartalen habe TeamViewer Anfang Oktober nochmals deutlich nachkorrigieren müssen. Der Vorstand habe dabei auch gleich die ambitionierten Mittelfristziele für 2023 kassiert, die er dem Unternehmen erst im Februar gesetzt habe.Das sei Börsianern zu viel gewesen: Mit einem Kurseinbruch von rund einem Viertel habe der Wert seine Talfahrt beschleunigt. Seit Jahresbeginn sei ein Minus von knapp 70 Prozent aufgelaufen, der Börsenwert sei von 11 Mrd. auf 2,7 Mrd. Euro zusammengeschmolzen. Auch der mit Spannung erwartete Kapitalmarkttag des Unternehmens am 10. November habe nicht den erhofften Befreiungsschlag gebracht. Marketing-Chefin, Lisa Agona, erst im April in den Vorstand bestellt, solle das Unternehmen in beiderseitigem Einvernehmen wieder verlassen, habe das Unternehmen anlässlich der Veranstaltung mitgeteilt. Zudem solle ein umfangreiches Verbesserungsprogramm das Geschäftswachstum ankurbeln und die zuletzt deutlich gestiegenen Kosten im Zaum halten. SAP Interesse an einer Übernahme haben könnte, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 45/2021)