Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (14.06.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Software-Unternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Softwareanbieter TeamViewer erschließe sich durch eine Partnerschaft mit dem Walldorfer Software-Konzern SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) viele potenzielle Kunden. Die Kooperation umfasse zum einen die technische Integration von TeamViewer Frontline in das SAP-Angebot für sogenanntes Asset- und Service-Management, habe TeamViewer am Montag in Göppingen mitgeteilt.Dabei gehe es um die digitale Pflege und Verwaltung von Anlagen. Zum anderen werde TeamViewer in das SAP-Partnerprogramm aufgenommen und es seien gemeinsame Vermarktungsaktivitäten geplant.Vor allem für den Spezialisten für Computer-Fernzugriff und -wartung, TeamViewer, würden Analysten den Schritt positiv sehen. Für diesen sei dies "eine attraktive Einstiegschance in die große SAP-Enterprise-Welt", wo viele ihrer potenziellen Kunden bereits Kunden seien, wie etwa Commerzbank-Analyst Florian Treisch gesagt habe."AR-basierte Prozesse können die Produktivität deutlich erhöhen, Bedienungsfehler und Maschinenausfälle vermeiden und damit die Kosten senken", habe SAP-Manager Stefan Krauss gesagt. Gemeinsam könnten SAP und TeamViewer die Digitalisierung in der Fertigungsindustrie weiter beschleunigen.Die Nachricht sei bei den Anlegern gut angekommen: Die Aktie von TeamViewer notiere um die Mittagszeit gut sechs Prozent im Plus bei 32,59 Euro und sei damit hinter Nordex der zweitstärkste Werte des Tages im MDAX. Für einen Befreiungsschlag bei der Aktie reiche dies jedoch noch nicht. Das Papier sei zuletzt deutlich unter Druck geraten. Ein erstes positives Signal wäre der der Sprung über das März-Tief 2021. Mittelfristig wäre der Sprung über die 200-Tage-Linie, die derzeit im Bereich von 40 Euro verläuft, wichtig, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur TeamViewer-Aktie. (Analyse vom 14.06.2021)Mit Material von dpa-AFX