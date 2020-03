Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (24.03.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Unternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Die Folgen der Coronavirus-Virus-Pandemie für Unternehmen würden dem Softwareanbieter TeamViewer einen Nachfrageschub bescheren. Seit sich die Viruswelle im März zu einer Pandemie ausgewachsen habe, steige die Nachfrage nach Fernwartungs- und Home-Office-Lösungen substanziell, habe das im MDAX gelistete Unternehmen am Montag in Göppingen mitgeteilt. Im gesamten ersten Quartal dürften die sogenannten Billings - sprich in Rechnung gestellte Einnahmen - mindestens 60 Prozent höher liegen als ein Jahr zuvor.Die TeamViewer-Führung gehe jedoch davon aus, dass es sich dabei um eine vorübergehende Entwicklung handle. An ihrer Prognose für das laufende Jahr halte sie daher vorerst fest. Denn insgesamt sei das Geschäftsumfeld unsicher, und die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise seien noch nicht einzuschätzen. Die tatsächlichen Zahlen des ersten Quartals wolle TeamViewer am 12. Mai veröffentlichen.Die Aktie von TeamViewer gehöre sowohl im Mehrmonatsvergleich als auch am heutigen Dienstag zu den besten Aktien im MDAX. Am Vormittag gewinne das Papier 10,8 Prozent auf 32,69 Euro. Nur thyssenkrupp mit einem Plus von 12,1 Prozent könne noch deutlicher zulegen.Mit dem Kursanstieg der vergangenen Tage habe sich die Aktie von TeamViewer wieder an das Anfang März bei 37,23 Euro markierte Allzeithoch angenähert.Anleger sollten bei der TeamViewer-Aktie ihre Gewinne laufen lassen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Die Ergebnisveröffentlichung für das erste Quartal 2020 sei für den 12. Mai 2020 geplant. (Analyse vom 24.03.2020)Mit Material von dpa-AFX