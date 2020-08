Xetra-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

43,07 EUR -1,46% (07.08.2020, 16:08)



Tradegate-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

43,21 EUR -2,31% (07.08.2020, 16:22)



ISIN TeamViewer-Aktie:

DE000A2YN900



WKN TeamViewer-Aktie:

A2YN90



Ticker-Symbol TeamViewer-Aktie:

TMV



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (07.08.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareunternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Knapp 13% habe das Papier des Göppinger Unternehmens seit der Vorlage der Quartalszahlen verloren und die Konsolidierung könnte noch weiterlaufen. Die nur bestätigte Jahresprognose habe viele Anleger enttäuscht. Angesichts der Kursrally hätten sie wohl auf eine Erhöhung der Jahresprognose gehofft.TeamViewer bleibe auf der Watchlist des "Aktionärs", auch wenn die Aktie aufgrund einer etwas überhitzten Situation aktuell keine laufende Empfehlung mehr sei. Kurzfristig orientierte Anleger könnten aber die horizontale Marke bei 41 Euro im Auge behalten. Abstauberlimits würden im Falle einer Gegenbewegung im Abwärtstrend Potenzial bergen und auch langfristig bleibe "Der Aktionär" bullish, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.08.2020)Börsenplätze TeamViewer-Aktie: