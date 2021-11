Tradegate-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

14,60 EUR +10,02% (03.11.2021, 19:15)



XETRA-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

14,515 EUR +10,97% (03.11.2021, 17:35)



ISIN TeamViewer-Aktie:

DE000A2YN900



WKN TeamViewer-Aktie:

A2YN90



Ticker-Symbol TeamViewer-Aktie:

TMV



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (03.11.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sissi Hajtmanek, Korrespondentin von "Der AktionärTV", nimmt in einer aktuellen Ausgabe von "Most Actives" die Aktie des Software-Unternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Zu den am Mittwoch meistgehandelten Werten beim Onlinebroker Flatex habe z.B. TeamViewer gehört. Für die Anleger sei der bestätigte Ausblick offenbar ein Hoffnungsschimmer beim Software-Anbieter. Die zuletzt arg gebeutelte TeamViewer-Aktie habe heute um rund ein Zehntel zugelegt. Nach dem Kurssprung würden Investoren aber auch mal Gewinne mitnehmen. Entsprechend sei das Papier des Göppinger Unternehmens bei den Verkäufen auf dem vierten Platz gestanden, so Sissi Hajtmanek, Korrespondentin von "Der AktionärTV", in einer aktuellen Ausgabe von "Most Actives". (Analyse vom 03.11.2021)Die vollständige Ausgabe von "Most Actives" mit Sissi Hajtmanek, Korrespondentin von "Der AktionärTV", im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze TeamViewer-Aktie: