Börsenplätze TeamViewer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

34,20 EUR +3,01% (04.03.2020, 17:26)



Xetra-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

34,04 EUR -2,58% (04.03.2020, 17:12)



ISIN TeamViewer-Aktie:

DE000A2YN900



WKN TeamViewer-Aktie:

A2YN90



Ticker-Symbol TeamViewer-Aktie:

TMV



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (04.03.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Unternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Der Finanzinvestor Permira habe wenige Monate nach dem TeamViewer-Börsengang weiter Kasse gemacht. Es seien 22 Mio. der zuletzt gut gelaufenen Aktien zu je 32 Euro verkauft worden, habe der Finanzinvestor heute mitgeteilt. Damit nehme Permira rund 700 Mio. Euro ein. Der Anteil Permiras an TeamViewer sinke damit um 11% auf 51,5%.Das Papier des Göppinger Unternehmens sei zuletzt einer der wenigen Krisengewinner der Epidemie mit dem neuartigen Coronavirus gewesen. Anleger hätten angesichts von Reisebeschränkungen vieler Unternehmen und ausgefallenen Großveranstaltungen auf einen vermehrten Einsatz von Videokonferenzen spekuliert - ein Standbein von TeamViewer. Zudem würden sich aktuell viele Unternehmen auch stärker auf das Homeoffice verlegen und die Mitarbeiter von Zuhause arbeiten lassen.Nach der Kursdelle im Zuge der allgemeinen Marktschwäche habe die TeamViewer-Aktie allein im Wochenvergleich mehr als 20% zulegen können. Anleger könnten weiter mit einem Stopp bei 25 Euro investiert bleiben, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link