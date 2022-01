Mit Material von dpa-AFX



Börsenplätze TeamViewer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

12,40 EUR -1,78% (04.01.2022, 11:00)



XETRA-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

12,43 EUR -1,54% (04.01.2022, 10:46)



ISIN TeamViewer-Aktie:

DE000A2YN900



WKN TeamViewer-Aktie:

A2YN90



Ticker-Symbol TeamViewer-Aktie:

TMV



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (04.01.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Unternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Die Aktie von TeamViewer zähle in Finanzkreisen zu den heißesten Comeback-Wetten für das Jahr 2022. Nach dem deutlichen Kurssprung zum Jahresauftakt verschnaufe die Aktie heute zunächst einmal durch. Analysten würden ebenfalls Chancen auf ein Comeback sehen. Das durchschnittliche Kursziel aller Experten liege derzeit bei 19,29 Euro - also mehr als 50 Prozent über der aktuellen Notierung. Ein Stratege erwarte sogar noch deutlich mehr.In der vierten Corona-Welle werde wieder vermehrt zu Hause gearbeitet: Nach einer Unternehmensumfrage des ifo-Instituts seien im Dezember wieder 27,9 Prozent der Beschäftigten zumindest zeitweise im Homeoffice tätig gewesen. Das seien deutlich mehr als im August, als die Münchner Wirtschaftsforscher eine Heimarbeitsquote von 23,8 Prozent ermittelt hätten. Der jüngste Anstieg gehe quer durch alle Branchen, wie das ifo-Institut mitgeteilt habe. Hintergrund: Seit Ende November müssten Unternehmen ihren Beschäftigten wieder die Möglichkeit zur Arbeit daheim anbieten.Mit seiner Software, die Zugriff auf PCs in der ganzen Welt ermögliche - ohne das eigene Haus verlassen zu müssen, habe TeamViewer eigentlich von diesem Trend profitieren wollen. Doch mit sehr selbstbewussten Prognosen und Marketing-Verträgen seien Hoffnungen geweckt worden, die die Gesellschaft bisher nicht habe erfüllen können.Stark gestiegene Kosten für Marketing und Personal hätten dem Konzern zuletzt beinahe rote Zahlen beschert - und fallende Kurse. Im Tief habe die Aktie am 17. Dezember bei 10,71 Euro notiert. In den letzten Tagen des Jahres habe sich der Kurs von diesem Niveau etwas lösen können. Am Ende habe sich die Aktie bei 11,82 Euro aus dem Jahr verabschiedet. Gestern sei die Aktie im Hoch wieder auf 12,84 Euro angestiegen."Der Aktionär" halte an seinem Fazit fest: Für ein nachhaltiges Comeback an der Börse müsse der Vorstand in den kommenden Wochen und Monaten das verlorengegangene Vertrauen der Investoren zurückgewinnen - und die passenden Zahlen liefern.Die TeamViewer-Aktie gehört auf die Watchlist, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.01.2022)