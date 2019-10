Börsenplätze TeamViewer-Aktie:



Xetra-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

24,20 EUR +0,41% (21.10.2019, 16:18)



Tradegate-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

24,155 EUR -0,37% (21.10.2019, 16:25)



ISIN TeamViewer-Aktie:

DE000A2YN900



WKN TeamViewer-Aktie:

A2YN90



Ticker-Symbol TeamViewer-Aktie:

TMV



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (21.10.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Unternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Ein hochrangiges Mitglied aus dem TeamViewer-Aufsichtsrat habe für 2 Mio. Euro Aktien des Fernwartungssoftware-Unternehmens gekauft. Eigentlich eine positive Nachricht. Doch weil der Kauf bereits zum Börsengang erfolgt sei, aber erst am vergangenen Freitag gemeldet worden sei, schaue sich nun die deutsche Finanzaufsichtsbehörde BaFin den Fall genauer an.Zum Ausgabepreis von 26,25 Euro habe der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Jacob Fonnesbech Aqraou am 24. September 2019 TeamViewer-Aktien im Wert von insgesamt 1.999.987,50 Euro erworben. Das entspreche 76.190 Aktien. Diese habe der dänische Investor bereits einen Tag vor dem Börsengang in Frankfurt außerhalb des regulären Handels gekauft. Das Geschäft sei erst fast vier Wochen später, am vergangenen Freitag (18. Oktober 2019), offiziell gemeldet worden - ungewöhnlich spät.Der Kurs der TeamViewer-Aktie sei nach dem Börsengang zunächst deutlich gefallen. Morgan Stanley habe mit Stützkäufen im Bereich von 23,42 bis 25,21 Euro eingegriffen. Mittlerweile habe sich der Aktienkurs etwas gefangen, liege jedoch weiterhin unter dem Kaufkurs von Fonnesbech Aqraou.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link