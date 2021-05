Börsenplätze TeamViewer-Aktie:



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (21.05.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Unternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Der Videokonferenz- und Fernwartungsanbieter sei eigentlich ein Corona-Profiteur. Eigentlich! Denn der Aktienkurs des Göppinger Unternehmens spiegele dies überhaupt nicht wider. Ganz im Gegenteil: Das Papier befinde sich auf dem besten Weg in den kommenden Wochen sogar sein Corona-Tief anzusteuern.Interessant sei in diesem Zusammenhang, dass TeamViewer-Chef Oliver Steil mittlerweile zu den bestbezahlten deutschen Managern gehöre. Der Vorstandsvorsitzende des Software-Unternehmens habe 2020 mehr als jeder DAX-Manager verdient. Er habe laut Informationen des Business Insider Bezüge i.H.v. rund 70,7 Mio. Euro bekommen.Seine Aktionäre hätten derzeit wenig davon und müssten zusehen, wie die TeamViewe-Aktie von einem Tief zum nächsten eile. Aktuell notiere sie knapp über der 30-Euro-Marke. Gelinge es den Bären auch diese Unterstützung zu knacken, dann drohe ein Abrutschen in Richtung der 25-Euro-Marke, also in den Bereich der Corona-Tiefs aus dem März des vergangenen Jahres.Ein Grund für die schwache Kursentwicklung der TeamViewer-Aktie könnte das aktuell pessimistische Marktsentiment gegenüber Wachstumswerten aus der Tech-Branche sein. Negativ auf den Kurs würden sich auch die regelmäßigen Verkäufe des Großaktionärs Permira auswirken. Zuletzt seien Anteile für 587 Mio. Euro abgestoßen worden. Damit würden sich die Erlöse von Permira aus Aktienverkäufen von TeamViewer auf rund 5,4 Mrd. Euro summieren. "Der Aktionär" empehle: Abwarten, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link