Börsenplätze TeamViewer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

13,66 EUR +0,81% (11.11.2021, 10:44)



Xetra-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

13,61 EUR +0,81% (11.11.2021, 10:29)



ISIN TeamViewer-Aktie:

DE000A2YN900



WKN TeamViewer-Aktie:

A2YN90



Ticker-Symbol TeamViewer-Aktie:

TMV



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (11.11.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Unternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Das Göppinger Unternehmen habe die Chance verpasst, mit seinem Kapitalmarkttag eine Trendwende einzuläuten. Zwar seien die Prognosen für 2021 und darüber hinaus bekräftigt worden, doch werde nach dem Finanzvorstand ein weiteres Vorstandsmitglied gehen müssen. Damit gewinne man kein Vertrauen zurück.Die große Frage bleibe: Würden sich die teuren Sponsoring-Deals mit Manchester United und den Mercedes-Rennteams jemals rechnen? Über fünf Jahre würden Verpflichtungen i.H.v. 361 Mio. Euro anfallen, pro Jahr also durchschnittlich gut 72 Mio. Euro. Die Entlassung der Marketing-Chefin schüre diesbezüglich eher weitere Unsicherheit.Nicht gerade vertrauenserweckend sei die Tatsache, dass auch für die Region Asien ein neuer hauptverantwortlicher Manager gesucht werde. TeamViewer wolle in der Region stark wachsen, doch die Entwicklung liege weit hinter den eigenen Erwartungen zurück.Die ersten Analystenreaktionen auf den Kapitalmarkttag würden unterschiedlich ausfallen. Potenzial sei zweifellos vorhanden, doch sei die Konkurrenz groß und stark. Ob da ein Aufdruck auf den Trikots von Manchester United ausreiche, die Kunden heranzuziehen, dürfe bezweifelt werden. Solange das Unternehmen kein starkes Wachstum vorweise, bleibe man als Anleger am besten an der Seitenlinie, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link