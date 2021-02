Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Spezialisten TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Eine neue Studie der Nachhaltigkeitsexperten des Forschungsinstituts DFGE zeige, dass TeamViewer es Unternehmen ermögliche, ihren CO2-Fußabdruck zu reduzieren, und damit zur Vermeidung von insgesamt rund 37 Megatonnen CO2-Äquivalenten (CO2e) pro Jahr beitrage.TeamViewer-Lösungen könnten zur Fernwartung und -reparatur von Maschinen, zur Überwachung von Netzwerken und für den Fernzugriff auf Computer und andere Geräte eingesetzt werden und würden somit einfach und schnell große Entfernungen überbrücken. Reisen könnten dadurch in vielen Fällen vermieden werden.Basierend auf Daten aus dem Jahr 2019 und Berechnungen für 2020 vermeide eine einzige Verbindung mit TeamViewer durchschnittlich 13 Kilogramm CO2e-Emissionen - das entspreche 5,5 Litern Benzin oder einer Autofahrt von Düsseldorf nach Dortmund, heiße es in einer Mitteilung TeamViewer. Die Daten würden auch zeigen, dass ein durchschnittlicher TeamViewer-Abonnent rund vier Tonnen CO2e pro Jahr vermeide. Dies komme einer 100.000 km langen Zugfahrt gleich und entspreche somit zweieinhalb Erdumrundungen.Die Aktie von TeamViewer sei als großer Gewinner in der Corona-Pandemie hervorgegangen. Immer mehr Firmen würden auf die Produkte von TeamViewer setzen. Am heutigen Montag notiere die Aktie von TeamViewer 0,8 Prozent im Plus bei 43,04 Euro. Wichtig sei, dass möglichst bald der nachhaltige Sprung über die 200-Tage-Linie gelinge.Anleger sichern sich mit einem Stopp im Bereich von 36 Euro nach unten ab, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.02.2021)Mit Material von dpa-AFX