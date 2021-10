Börsenplätze TeamViewer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

12,985 EUR +0,23% (29.10.2021, 16:00)



XETRA-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

13,085 EUR +1,28% (29.10.2021, 15:48)



ISIN TeamViewer-Aktie:

DE000A2YN900



WKN TeamViewer-Aktie:

A2YN90



Ticker-Symbol TeamViewer-Aktie:

TMV



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (29.10.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Unternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Einer der gefährlichsten Sprüche an der Börse sei bekanntlich: "Diesmal ist alles anders". Dennoch unterlägen viele Privatanleger genau diesem Fehler und würden zu lange an ihren Lieblingsaktien festhalten. Und das, obwohl diese schon längst bedrohliche Signale aussenden würden. So sei das auch im Falle von TeamViewer gewesen.Das Papiere des deutschen Softwareanbieters habe seit Februar dieses Jahres einen strammen Abwärtstrend ausgebildet. Auch für den "Aktionär" sei spätestens im Mai klar gewesen, als die Aktie noch über der 30-Euro-Marke gestanden sei, dass ein weiterer Abverkauf bevorstehen könnte. Genau das sei dann auch eingetreten. Die TemaViewer-Aktie habe sich seitdem fast gedrittelt.TeamViewer sei allerdings leider keine Ausnahme. Auch viele andere Anlegerlieblinge hätten diese Entwicklung durchmachen müssen und hätten sich bis heute nicht mehr erholen können. So auch Exasol. "Der Aktionär" sei bereits früh beim aussichtsreichen Datenbankanbieter aus Nürnberg dabei gewesen, habe jedoch letztendlich doch die Reißleine ziehen und seinen Gewinn im Februar realisieren müssen. Seitdem habe sich das Papier genau wie TeamViewer fast gedrittelt. Gründe für den Ausstieg seien damals auch charttechnische Überlegungen gewesen."Der Aktionär" sehe bei TeamViewer langfristig Potenzial. Auch die ersten Ansätze der Bodenbildung seien positiv zu werten. Anleger sollten sich aber aus oben erwähnten Gründen keine falschen Hoffnungen machen, dass die TeamViewer-Aktie zu einem explosiven Turnaround ansetze und bereits nächstes Jahr wieder an der Rekordmarke kratze. Die TeamViewer-Aktie gehöre auf die Watchlist, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link