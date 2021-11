Börsenplätze TeamViewer-Aktie:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (29.11.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Göppinger Software-Unternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Der TecDAX-Titel setze auch heute seine Korrektur fort. Seit seinem Hoch habe das Papier des Fernwartungsspezialisten bereits knapp 80 Prozent eingebüßt. Und es spreche einiges dafür, dass der Abverkauf noch nicht vorbei sei. Denn für die relative Schwäche der TeamViewer-Aktie gebe es gute Gründe.Die Redaktion hat in den letzten Wochen E-Mails von Privatanlegern erreicht, die sich über unsere TeamViewer-Berichterstattung beschwerten, so Emil Jusifov. Tatsächlich sei auch DER AKTIONÄR bullish für die Aktie des deutschen Corona-Überfliegers gewesen. Die ständigen Verkäufe des Hauptaktionärs Permira und die teuren Marketing-Deals stimmten uns jedoch zunehmend skeptisch, so Emil Jusifov. Später seien dann die schwachen Quartalsergebnisse, begleitet mit überraschenden Prognosesenkungen, dazu gekommen.Dieser negative Newsflow habe das Anlegervertrauen nachhaltig beschädigt. Viele ehemals bullishe Analysten hätten die TeamViewer-Aktie abgestuft und/oder ihre Kursziele deutlich gesenkt. Großinvestoren würden dem Titel zunehmend den Rücken kehren.So wie im Falle vieler anderer gefallener Börsenstars sollten Privatanleger sich auch nicht in die TeamViewer-Aktie verlieben. Es gibt genügend andere Aktien an der Börse, die derzeit höhere Chancen auf Erfolg versprechen, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link