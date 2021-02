Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" die Aktie des Software-Spezialisten TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von TeamViewer könne zum Wochenstart leicht zulegen. Das Papier profitiere dabei von einer weiteren positiven Analysteneinschätzung. Die US-Bank J.P. Morgan habe ihr "overweight"-Rating bestätigt. Bereits in der vergangenen Woche habe sich eine ganze Reihe von Analysten optimistisch geäußert. Grund sei unter anderem der starke Ausblick gewesen, den TeamViewer zuletzt veröffentlicht habe. Der Softwareanbieter rechne mit einer anhaltend hohen Nachfrage und wolle bei den Erlösen bald die Milliardenschwelle überspringen. Die Rechnungsstellungen (Billings) sollten 2023 unter anderem dank zusätzlicher Produkte und kleineren Übernahmen bis auf eine Milliarde Euro steigen, so der im MDAX notierte Konzern.Die US-Bank J.P. Morgan habe TeamViewer nach Gesprächen mit der Unternehmensführung auf "overweight" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Nach dem starken Schlussquartal 2020 hätten sich der Chef sowie der Finanzvorstand des Softwareunternehmens zuversichtlich gezeigt, bis 2023 das Ziel von einer Million in Rechnung gestellter Umsätze (Billings) zu erreichen, habe Analystin Stacy Pollard in einer am Montag vorliegenden Studie geschrieben.Mit einem Kursziel von 60 Euro habe Analyst Mohammed Moawalla von der US-Bank Goldman Sachs den Papieren weiteres Aufwärtspotenzial attestiert. Er rechne damit, dass die Nachfrage von Unternehmen nach Fernwartungs-Software Fahrt aufnehme. Zudem werde ein immer breiteres Produkt-Portfolio den Vertrieb höherwertiger und ergänzender Angebote stärken. Ähnliches gelte für die zunehmende Vernetzung von Endgeräten.Die Aktie von TeamViewer sei als großer Gewinner in der Corona-Pandemie hervorgegangen. Immer mehr Firmen würden auf die Produkte von TeamViewer setzen. Zuletzt habe die Aktie von TeamViewer wieder Fahrt aufgenommen und die 200-Tage-Linie zurückerobern können. Diese gelte nun als Unterstützung.Anleger bleiben weiter mit einem Stopp im Bereich von 36 Euro an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.02.2021)Mit Material von dpa-AFX