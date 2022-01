Börsenplätze TeamViewer-Aktie:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (21.01.2022/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Unternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Seit Jahresbeginn habe die Aktie rund 20 Prozent an Wert zulegen können. Vor dem Wochenende lege die Aktie nun eine Verschnaufpause ein. Frische Impulse könnte es bereits am 2. Februar geben. Dann wolle Vorstandschef Oliver Steil Details zu den Jahreszahlen sowie einen aktualisierten Ausblick auf die Investitions- und Kapitalplanung der Gesellschaft geben.Aktienrückkauf, Dividende oder doch eine Übernahmen? TeamViewer sei cashflowstark. In Finanzkreisen würden derzeit daher viele Möglichkeiten diskutiert, was das Unternehmen mit den freien Barmitteln machen wolle.Noch wichtiger sei aber die Frage, wie die Geschäfte mit den großen Firmenkunden (Enterprise-Segment) und im Bereich Augmented Reality laufen würden. Erweise sich das Wachstum als nachhaltig, könnte die Aktie ihr Comeback fortsetzen. Auch hier würden sich die Anleger Anfang Februar neue Wasserstandsmeldungen erwarten.Anleger sollten sich am Ende aber auf einen weiterhin recht volatilen Kursverlauf einstellen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link