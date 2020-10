Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (20.10.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Software-Spezialisten TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Softwarenabieter TeamViewer werde für den Finanzinvestor Permira zu einem immer besseren Geschäft. Etwas mehr als ein Jahr nach dem Börsengang und zwei Platzierungen im März und Mai habe Permira in der Nacht von Montag auf Dienstag weitere Anteile verkauft und damit fast eine Milliarde Euro eingenommen. Die Platzierung von 22 Millionen Aktien sei zu einem Preis von 42,25 Euro je Aktie erfolgt, habe es in einer Mitteilung geheißen.Damit würden sich die Erlöse aus Aktienverkäufen durch den Börsengang und danach auf etwas mehr als 4,8 Milliarden Euro summieren. Zudem sei das 28-prozentige Aktienpaket, das Permira noch halte, derzeit rund 2,5 Milliarden Euro wert. Permira habe TeamViewer erst 2014 für rund 870 Millionen Euro gekauft und dann im Herbst 2019 an die Börse gebracht.Beim größten deutschen Tech-Börsengang seit dem Platzen der Dotcom-Blase um die Jahrtausendwende habe der Investor 2,2 Milliarden Euro erlösen können. Zudem habe der Finanzinvestor den Kursanstieg der Aktie in diesem Jahr inzwischen zu drei Anteilsplatzierungen genutzt."Der Aktionär" ist für die Zukunft von TeamViewer weiterhin bullish gestimmt. Der Anbieter von Fernwartungs- und Videokonferenzsoftware bleibe ein langfristiger Homeoffice-Profiteur. Investierte sollten dabeibleiben, so Emil Jusifov. (Analyse vom 20.10.2020)Mit Material von dpa-AFX