Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (18.11.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Unternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Die Papiere des Softwareanbieters TeamViewer würden heute ihren Abwärtstrend fortsetzen. Offensichtlich habe der Kapitalmarkttag dem Papier keine neuen positiven Impulse verleihen können. Zudem wirke sich neben den gestrigen News zum Konkurrenten Anydesk eine weitere Nachricht belastend auf den Kurs des Fernwartungsanbieters aus.Kürzlich sei bekannt geworden, dass der Großinvestor The Capital Group Companies seine Beteiligung an TeamViewer von 4,8 auf 2,83 Prozent reduziert habe. Damit würden sich über 80 Prozent der TeamViewer-Aktien im Streubesitz befinden.Grundsätzlich sei es keine gute Nachricht, wenn sich institutionelle Anleger zurückziehen würden. Das zeuge davon, dass "Smart Money" von den Zukunftsaussichten des jeweiligen Unternehmens nicht überzeugt sei. Beim Videokonferenzanbieter Zoom etwa liege der Anteil institutioneller Investoren bei über 59 Prozent.Es liege nun an TeamViewer das schwindende Investorenvertrauen wiederherzustellen. Der Kapitalmarkttag habe jedenfalls bisher nicht den erhofften Befreiungsschlag gebracht. Wichtig wäre nun, dass die Q4-Ergebnisse überzeugen würden."Der Aktionär" bleibt an der Seitenlinie, so Emil Jusifov. (Analyse vom 18.11.2021)