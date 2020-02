Mit Material von dpa-AFX



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze TeamViewer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

29,70 EUR -9,10% (10.02.2020, 09:10)



Xetra-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

31,60 EUR (07.02.2020)



ISIN TeamViewer-Aktie:

DE000A2YN900



WKN TeamViewer-Aktie:

A2YN90



Ticker-Symbol TeamViewer-Aktie:

TMV



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (10.02.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Unternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Der Softwarekonzern TeamViewer habe im Jahr seines Börsengangs einen deutlichen Gewinn eingefahren. Unter dem Strich habe 2019 ein Überschuss von 110,9 Millionen Euro gestanden, wie das im MDAX notierte Unternehmen am Montag in Göppingen mitgeteilt habe. Ein Jahr zuvor habe die auf Fernwartungssoftware spezialisierte Firma noch einen Verlust von über zwölf Millionen Euro geschrieben.TeamViewer habe vom guten Verkauf seiner Produkte profitiert, der Umsatz sei um 51 Prozent auf 390,2 Millionen Euro geklettert. Das um Abgrenzungs- und Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sei ebenso stark um 51 Prozent auf 182,1 Millionen Euro gestiegen. Mit beiden Werten habe das Unternehmen knapp über den Schätzungen von Experten gelegen.Auch im laufenden Jahr würden die Schwaben weiter deutlich zulegen wollen. Getrieben von wachsenden Rechnungsstellungen solle der Umsatz auf zwischen 420 und 430 Millionen Euro wachsen, das operative Ergebnis zwischen 240 und 250 Millionen Euro liegen.Die Aktie von TeamViewer habe sich seit ihrem Börsengang im September vergangenen Jahres enorm stark entwickelt. Zunächst habe die Aktie zwar erst einmal mit einer allgemeinen Schwäche des Technologiesektors gekämpft. Vom Ausgabepreis in Höhe von 26,25 Euro sei der Kurs bis auf knapp über 21 Euro gefallen. Doch dann sei es schnell nach oben gegangen - beflügelt von den positiven Eckdaten für 2019 sei die Aktie im Januar bis auf 33,23 Euro geklettert. Derzeit notiere die Aktie bei 32,50 Euro. Im Vergleich zum Oktobertief 2019 entspreche dies einem Anstieg von 52 Prozent.Zuletzt sei die Aktie von TeamViewer in eine Seitwärtskonsolidierung übergegangen. Hier gelte es nun, das Hoch bei 33,23 Euro zu überwinden. Gelinge dies, würde das ein neues Kaufsignal für die Aktie bedeuten.Marion Schlegel von "Der Aktionär" empfiehlt, die Gewinne weiter mit einem Stopp bei 25 Euro laufen zu lassen. (Analyse vom 10.02.2020)