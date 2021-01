Speziell der Gesundheitsmarkt biete Anlegern, die in Schwellenländern investieren möchten, Chancen. So zeichne sich das Aufholpotenzial zu den entwickelten Ländern in den Gesundheitsausgaben der Schwellenländer in Relation zum BIP ab. Würden die USA etwa 17% des BIPs für Gesundheit ausgeben, seien es in den meisten Schwellenländern deutlich unter 10%. Die ärztliche Versorgung in Entwicklungsländern berge ebenfalls deutliches Potenzial nach oben. So würden in Brasilien im Schnitt 2,1 Ärztinnen und Ärzte 1.000 Einwohner betreuen, während es in OECD-Ländern 3,4 seien. Bei steigendem Wohlstand und fortschreitender Entwicklung sei von einer Angleichung auszugehen und Investments in Gesundheit dürften zunehmen.



Gesundheitsinvestments in Schwellenländern hätten oft einzigartige Alleinstellungsmerkmale und würden attraktive Nischenmärkte bedienen. So operiere zum Beispiel das costaricanische Unternehmen Establishments Labs (ISIN VGG312491084/ WKN A2JRE4) als globales Unternehmen für Hightech-Medizinprodukte und Ästhetik. Es verantworte die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von silikongefüllten Brust- und Körperimplantaten in einem relativ unelastischen Nachfrageumfeld nach Brustrekonstruktion bedingt durch Mastektomie (Amputation). Nach Rückrufen von Wettbewerberimplantaten sei die Motiva-Linie die einzige auf dem Markt verbliebene, die durch Studien die Sicherheit des Produktes nachgewiesen habe. Mit diesem Alleinstellungsmerkmal könne sich das Unternehmen von Wettbewerbern abheben und Großteile des Gesamtmarktes für sich beanspruchen.



Auch das ungarische Unternehmen Gedeon Richter (ISIN HU0000123096/ WKN A1W16N) mit Fokus Osteuropa bediene insbesondere die Nische Frauengesundheit und habe mit der Übernahme der Hormonpflaster-Sparte von Johnson & Johnson (ISIN US4781601046/ WKN 853260) die Spezialisierung auf Gynäkologie voranbringen können.



Mit einem Investment in Schwellenländer partizipiere der Anleger zudem am Trend der steigenden Symbiose aus Technologie und Gesundheit. Vor allem asiatische Unternehmen würden Alleinstellungsmerkmale aufweisen und oft einzigartige Opportunitäten bieten, an der rasant wachsenden Digitalisierung in der Gesundheitsbranche teilzuhaben.



Das Unternehmen Ping An Healthcare (ISIN KYG711391022/ WKN A2JKHM) aus China betreibe eine mobile Plattform für Online-Konsultationen und Gesundheitsmanagement. Es ermögliche mit seiner Technologie Zugang zu Gesundheitsdiensten in China und schaffe Effizienz in dessen Gesundheitsmarkt. Digitale Anwendungen für jedermann würden die Bedeutung der Gesundheit in der Bevölkerung steigen lassen. Prävention werde ebenfalls zunehmend wichtiger und lasse den Krankheitsmarkt, ähnlich wie in den entwickelten Ländern, auch in den Schwellenländern mehr und mehr zu einem Gesundheitsmarkt werden.



Für eine Direktinvestition in heimische Unternehmen spreche dabei, dass sich lokale Player in ihrem heimischen Umfeld hätten es in der Regel schwer, direkt über eigene Anstrengungen Märkte in Schwellenländern zu erschließen. Oft seien gesetzliche, kulturelle und soziale Hürden zu hoch für ein Direktinvestment. Häufig fehle ihnen auch das Know-how, bestimmte Nischen und Märkte zu bedienen. (05.01.2021/ac/a/m)







Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Am nachhaltigen Wachstum der Schwellenländer können Investoren durch zahlreiche Anlagemöglichkeiten teilhaben, so die Experten der Apo Asset Management GmbH.Speziell Gesundheitsinvestments würden Chancen bieten, von attraktiven Nischenmärkten und dem Trend der fortschreitenden Symbiose von Technologie und Gesundheit zu profitieren.Spätestens seit Anfang des neuen Jahrtausends und der Geburt der Bezeichnung BRIC - das Synonym für Brasilien, Russland, Indien und China - seien Schwellenländer in aller Munde und als Motor der Gesamtwirtschaft nicht mehr wegzudenken. Über 6,5 Milliarden Menschen und damit über 85% der Gesamtbevölkerung würden in Schwellenländern leben und, gemessen am BIP, mehr als 40% zur weltweiten Wirtschaftsleistung beitragen - Tendenz steigend.