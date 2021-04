Tradegate-Aktienkurs Tattooed Chef-Aktie:

15,668 EUR +3,41% (16.04.2021, 14:10)



NASDAQ-Aktienkurs Tattooed Chef-Aktie:

18,14 USD -1,20% (15.04.2021, 22:00)



ISIN Tattooed Chef-Aktie:

US87663X1028



WKN Tattooed Chef-Aktie:

A2QD83



Ticker-Symbol Deutschland Tattooed Chef-Aktie:

F7M



NASDAQ-Ticker-Symbol Tattooed Chef-Aktie:

TTCF



Kurzprofil Tattooed Chef, Inc.:



Tattooed Chef, Inc. (ISIN: US87663X1028, WKN: A2QD83, Ticker-Symbol Deutschland: F7M, NASDAQ-Symbol: TTCF) mit Sitz in Paramount, Kalifornien, ist ein Unternehmen, das Lebensmittel auf pflanzlicher Basis anbietet. Man produziert und verkauft ein Portfolio von Tiefkühlkost. Tattooed Chef liefert pflanzliche Produkte an Einzelhändler in den USA. (16.04.2021/ac/a/n)





Paramount, CA (www.aktiencheck.de) - Shortseller Davidson Kempner European Partners, LLP baut Netto-Leerverkaufsposition in Aktien von Tattooed Chef stark ab:Die Leerverkäufer des Hedgefonds Davidson Kempner European Partners, LLP legen den Rückwärtsgang aus ihren Short-Aktivitäten in den Aktien von Tattooed Chef (ISIN: US87663X1028, WKN: A2QD83, Ticker-Symbol Deutschland: F7M, NASDAQ-Symbol: TTCF) ein.Der in London, UK, beheimatete Hedgefonds Davidson Kempner European Partners, LLP hat am 15.04.2021 seine Netto-Leerverkaufsposition von 0,64% auf 0,51% der Aktien von Tattooed Chef gesenkt.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Tattooed Chef-Aktien:Damit summieren sich die Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds derzeit auf mindestens 0,51% der Tattooed Chef-Aktien. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht veröffentlichungspflichtig nicht berücksichtigt.Börsenplätze Tattooed Chef-Aktie: