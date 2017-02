Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - In der vierten Verhandlungsrunde ist am frühen Mittwochmorgen (1. Februar 2017) nach 17 Stunden Verhandlungen ein Tarifergebnis für die rund 11.000 Beschäftigten der Geld- und Wertbranche erzielt worden, so die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:"Nur dank der engagierten Warnstreiks ist es gelungen, den Arbeitgebern noch einmal mehr abzuringen, als diese zuletzt angeboten hatten", sagte ver.di-Verhandlungsführer Volker Nüsse.Über das vorläufige Ergebnis werden die in der Branche beschäftigten ver.di-Mitglieder nun zur Abstimmung aufgerufen. Mit dem Arbeitgeber, der Bundesvereinigung Deutscher Geld- und Wertdienste (BDGW), ist eine Erklärungsfrist bis zum 17. Februar 2017 vereinbart. Bis zu diesem Zeitpunkt kann das Ergebnis von beiden Seiten widerrufen werden. (Pressemitteilung vom 02.02.2017) (03.02.2017/ac/a/m)