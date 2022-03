Börsenplätze Target-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Target-Aktie:

198,80 EUR +11,56% (01.03.2022, 16:14)



NASDAQ-Aktienkurs Target-Aktie:

222,95 USD +11,60% (01.03.2022, 16:30)



ISIN Target-Aktie:

US87612E1064



WKN Target-Aktie:

856243



Ticker-Symbol Target-Aktie:

DYH



NYSE-Symbol Target-Aktie:

TGT



Kurzprofil Target Corporation:



Die Target Corporation (ISIN: US87612E1064, WKN: 856243, Ticker-Symbol: DYH, NYSE-Symbol: TGT) gehört zu den größten Einzelhändlern der USA und ist nach Walmart der zweitgrößte Discounteinzelhändler des Landes. Das Unternehmen hat seinen Firmensitz in Minneapolis, Minnesota und ist im Aktienindex S&P 500 gelistet. (01.03.2022/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Target-Aktie steigt vorbörslich aufgrund positiver Aussichten - AktiennewsDie Aktien von Target (ISIN: US87612E1064, WKN: 856243, Ticker-Symbol: DYH, NYSE-Symbol: TGT) stiegen im vorbörslichen Handel um mehr als 11,0%, nachdem der große US-Einzelhändler bessere Ergebnisse als erwartet bekannt gegeben hatte und einen optimistischen Ausblick gab, der davon ausgeht, dass das Wachstum auch nach den Gewinnen der Pandemie-Ära anhalten wird, so die Experten von XTB.Target habe für das vierte Quartal einen bereinigten Gewinn von 3,19 USD pro Aktie bei einem Umsatz von 31 Mrd. USD ausgewiesen. Die von Refinitiv befragten Analysten hätten einen Gewinn von 2,86 USD pro Aktie bei einem Umsatz von 31,39 Mrd. USD erwartet.Das Unternehmen gehe davon aus, dass das Wachstum weiter steigen werde, auch wenn die Pandemie den Umsatz in die Höhe getrieben und dem Einzelhändler geholfen habe, neue Kunden zu gewinnen.Der Umsatz, der online und in Geschäften, die seit mindestens einem Jahr geöffnet seien, generiert worden sei, sei im vierten Quartal um 8,9% gestiegen und habe damit deutlich unter dem von StreetAccount erwarteten Anstieg von 10,5% gelegen.Target erwarte für das Geschäftsjahr 2022 ein Wachstum des bereinigten Gewinns je Aktie im hohen einstelligen Bereich bei einem Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich. Analysten würden einen Gewinn von 13,30 USD pro Aktie bei einem Umsatzwachstum von 2,2 % auf 108,74 Mrd. USD für das Jahr erwarten.Die Aktie von Target (TGT.US) sei vorbörslich um über 11,0% gestiegen und teste derzeit eine wichtige Widerstandszone um 222,00 USD, die mit dem 23,6% Fibonacci-Retracement der im März 2020 gestarteten Aufwärtswelle markiert sei. Sollte es zu einem Durchbruch nach oben kommen, könnte sich die Aufwärtsbewegung in Richtung des nächsten Widerstands bei 238,00 USD beschleunigen, der durch die obere Grenze der 1:1-Struktur und den 200er-SMA markiert sei. (Quelle: xStation 5) (News vom 01.03.2022)