Kurzprofil Take-Two Interactive Software Inc.:



Take-Two Interactive Software Inc. (ISIN: US8740541094, WKN: 914508, Ticker-Symbol: TKE, Nasdaq-Symbol: TTWO) ist ein weltweit tätiger Entwickler, Herausgeber und Vertreiber von interaktiven Unterhaltungsmedien. Take-Two vermarktet seine Produkte über die beiden Labels "Rockstar Games" und "2K". Sie sind konzipiert für Konsolensysteme wie die Sony PlayStation 3 und PlayStation 4, Microsofts Xbox 360 und Xbox One und für PCs (inkl. Smartphones und Tablets). Als Vertriebswege nutzt das Unternehmen den physischen Einzelhandel, digitale Downloads, Online-Plattformen und Cloud-Streaming-Dienste. (02.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Take-Two Interactive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Robin Balke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Software Inc. (ISIN: US8740541094, WKN: 914508, Ticker-Symbol: TKE, Nasdaq-Symbol: TTWO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Anleger seien vom US-Entwicklerstudio enttäuscht, nachdem das Unternehmen mitgeteilt habe, die Veröffentlichung zweier Kerntitel auf einen späteren Zeitpunkt des Geschäftsjahres 2022 verschieben zu müssen. Dass Take-Two zudem weiter keine Details zu "GTA 6" veröffentliche, mache die Sache nicht besser. Allerdings habe der Konzern zumindest hier wohl einen guten Grund.Es lasse sich nur Mutmaßen, welche beiden Spiele Take-Two habe verschieben müssen. Auf Foren gehe zwar das Gerücht eines neuen "Bioshock" rum, bestätigt sei aber nichts. Einigkeit bestehe jedoch darin, dass es sich nicht um das neue Basketballspiel "NBA 2k22" handle. Denn das Franchise sei nach "GTA 5" und "Red Dead Redemption 2" der jährliche Umsatztreiber des Entwicklerstudios.Sicher seien sich die Zocker auch in einem anderen Punkt: GTA 5 werde im November auf die neuen Konsolen kommen. Zocken könne man die Titel zwar bereits auf der PS5 und XBOX X/S, optimiert sei das Game aber noch nicht.Die Rufe der Fans nach neuen Informationen zu "GTA 6" würden immer lauter. Immerhin würden die Gamer bereits mehr als acht Jahre auf den Nachfolger von "GTA 5" warten und bislang sei nicht einmal das Jahr der Veröffentlichung bekannt. Rein wirtschaftlich könne man Take-Two diese Entscheidung jedoch kaum anlasten, denn "GTA 5" drucke förmlich Geld. Das Game verkaufe sich auch acht Jahren nach Release wie geschnitten Brot. Bereits 150 Millionen Kopien seien bereits im Umlauf. Solange das der Fall sei, dürfte sich Take-Two Zeit mit der Fortsetzung lassen.Charttechnisch sehe es dennoch suboptimal für die Take-Two-Aktie aus. Nach der Rallye um den Jahreswechsel 2020/21, die ein neues Allzeithoch bei 210 Dollar im Februar hervorgebracht habe, sei eine gewaltige Korrektur gekommen. Erst sei die 50-Tage-Linie durchbrochen worden, kurz darauf sei die 200-Tage-Marke gefallen.Die 155-Dollar-Marke, die das Niveau vor der Rallye markiere, stehe jedoch noch. Sollte die Marke erfolgreich getestet werden, könnte diese einen neuen Boden bilden. Sollte sie jedoch nach unten durchbrochen werden, ist es wahrscheinlich, dass die Take-Two Interactive-Aktie unter den Stoppkurs bei 120 Euro (144,79 Dollar) falle.Take-Two sei nicht das einzige Entwicklerstudio, das in den letzten Monaten mit deutlichem Abwärtsdruck zu kämpfen gehabt habe. DER AKTIONÄR ist dennoch weiterhin der Ansicht, dass die Take-Two-Aktie für langfristige Investoren eine gute Wahl darstellt. Wichtig: Anleger sollten den Stoppkurs bei 120 Euro (142 Dollar) beachten, so Robin Balke von "Der Aktionär" zur Take-Two Interactive-Aktie. (Analyse vom 02.09.2021)