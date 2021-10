Börsenplätze Take-Two Interactive-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Take-Two Interactive-Aktie:

145,00 EUR +1,29% (07.10.2021, 15:46)



NASDAQ-Aktienkurs Take-Two Interactive-Aktie:

167,05 USD +0,97% (07.10.2021, 15:42)



ISIN Take-Two Interactive-Aktie:

US8740541094



WKN Take-Two Interactive-Aktie:

914508



Ticker-Symbol Take-Two Interactive-Aktie:

TKE



NASDAQ-Symbol Take-Two Interactive-Aktie:

TTWO



Kurzprofil Take-Two Interactive Software Inc.:



Take-Two Interactive Software Inc. (ISIN: US8740541094, WKN: 914508, Ticker-Symbol: TKE, NASDAQ-Symbol: TTWO) ist ein weltweit tätiger Entwickler, Herausgeber und Vertreiber von interaktiven Unterhaltungsmedien. Take-Two vermarktet seine Produkte über die beiden Labels "Rockstar Games" und "2K". Sie sind konzipiert für Konsolensysteme wie die Sony PlayStation 3 und PlayStation 4, Microsofts Xbox 360 und Xbox One und für PCs (inkl. Smartphones und Tablets). Als Vertriebswege nutzt das Unternehmen den physischen Einzelhandel, digitale Downloads, Online-Plattformen und Cloud-Streaming-Dienste. (07.10.2021/ac/a/n)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Take-Two Interactive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Take-Two Interactive Software Inc. (ISIN: US8740541094, WKN: 914508, Ticker-Symbol: TKE, NASDAQ-Symbol: TTWO) unter die Lupe.Gaming-Aktien würden schon länger nicht gut laufen - und in den vergangenen Wochen habe auch der NASDAQ 100 nicht performe. Die Take-Two Interactive-Aktie stelle sich jedoch klar gegen den breiten Trend und habe in den vergangenen zwei Wochen ordentlich zulegen können. Seit dem Tief am 22. September bei 144,58 USD sei es um knapp 15% auf 166,20 USD nach oben gegangen. Der seit Februar anhaltende Abwärtstrend sei damit durchbrochen.Die Take-Two Interactive-Aktie notiere jetzt knapp vor der 100-Tage-Linie bei 167,50 USD und der horizontalen Hürde bei 168 USD. Gelinge der Ausbruch über diese Widerstandszone, rücke die 200-Tage-Linie bei aktuell 167,89 USD und dann die Marke bei 186 USD in den Fokus.Die relative Stärke der Take-Two Interactive-Aktie sei ein klarer Hinweis, dass Anleger die Verschiebung zweier "Core Titles" sowie kleinere Verzögerungen bei weiteren Zusatzinhalten für "GTA Online" verdaut hätten. Der Fokus liege wieder darauf, was kommen könne.Anleger sollten die Gewinne laufen lassen. Ein Bruch der Widerstandszone im Bereich der GD100 würde den neuen Aufwärtstrend bestätigen und wäre ein klares Signal zum Nachkauf, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link