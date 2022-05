Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Take-Two Interactive Software Inc.:



Take-Two Interactive Software Inc. (ISIN: US8740541094, WKN: 914508, Ticker-Symbol: TKE, NASDAQ-Symbol: TTWO) ist ein weltweit tätiger Entwickler, Herausgeber und Vertreiber von interaktiven Unterhaltungsmedien. Take-Two vermarktet seine Produkte über die beiden Labels "Rockstar Games" und "2K". Sie sind konzipiert für Konsolensysteme wie die Sony PlayStation 3 und PlayStation 4, Microsofts Xbox 360 und Xbox One und für PCs (inkl. Smartphones und Tablets). Als Vertriebswege nutzt das Unternehmen den physischen Einzelhandel, digitale Downloads, Online-Plattformen und Cloud-Streaming-Dienste. (17.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Take-Two Interactive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Take-Two Interactive Software Inc. (ISIN: US8740541094, WKN: 914508, Ticker-Symbol: TKE, NASDAQ-Symbol: TTWO) unter die Lupe.Gaming-Aktien würden nach dem Corona-Boom unter Druck bleiben, wie jüngst die Daten der NPD Group gezeigt hätten. Auch Take-Two Interactive habe ein Wegfallen der Pandemie-Maßnahmen im vierten Geschäftsquartal zu spüren bekommen. Trotz gemischter Quartalszahlen gelinge dem Gaming-Papier jedoch ein nachbörslicher Kursanstieg von 5,2 Prozent. Denn die Kernfranchises rund um GTA Online würden auch am Ende der Pandemie überzeugen.Take-Two habe im vierten Quartal (bis Ende März) seine Bookings um acht Prozent auf 846 Millionen Dollar bei einem Gewinn je Aktie von 0,95 Dollar gesteigert. Damit habe der Spieleentwickler bei den tatsächlich getätigten digitalen oder physischen Verkäufen klar unter den Erwartungen der Analysten von 886 Millionen Dollar gelegen. Beim Gewinn je Aktie habe der Gaming-Konzern die Schätzungen von 0,65 Dollar hingegen deutlich übertreffen können.Entscheidend für das anhaltende Wachstum im vierten Quartal dürfte die Veröffentlichung von GTA V und GTA Online für die aktuelle Konsolengeneration gewesen sein. Viele Fans hätten hier noch einmal zugegriffen und im Earnings Call habe CEO Strauss Zelnick verraten, dass GTA Online neben NBA2K noch immer die beiden wichtigsten Wachstumstreiber seien. GTA Online, das im Oktober 2013 veröffentlicht worden sei, sei laut Zelnick im vergangenen Jahr beispielsweise noch immer um acht Prozent gewachsen.Obwohl sich das Engagement der Spieler gegenüber dem Hoch der Pandemie verringert habe, könne das wichtigste Kernfranchise also performen. Zudem sei laut dem CEO über das gesamte Spieleportfolio hinweg das Engagement auf einem höheren Niveau als vor der Pandemie.Mit den Analystenschätzungen sei dieser Ausblick aufgrund der Zynga-Übernahme nur schwer vergleichbar, denn einige Experten hätten den Effekt des zwölf Milliarden Dollar schweren Deals noch nicht einbezogen.Take-Two zeige mit seinem Geschäftsbericht, dass Marktschwankungen starke Marken nur bedingt unter Druck setzen könnten. Die attraktive Pipeline für die kommenden Jahre werde zudem durch die Zynga-Games auf rund 60 Titel aufgebohrt.Attraktive Aussichten für Anleger, die sich die unter das Corona-Niveau gefallene Take-Two-Aktie auf die Watchlist legen sollten, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.05.2022)