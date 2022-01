Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Take-Two Interactive Software Inc.:



Take-Two Interactive Software Inc. (ISIN: US8740541094, WKN: 914508, Ticker-Symbol: TKE, NASDAQ-Symbol: TTWO) ist ein weltweit tätiger Entwickler, Herausgeber und Vertreiber von interaktiven Unterhaltungsmedien. Take-Two vermarktet seine Produkte über die beiden Labels "Rockstar Games" und "2K". Sie sind konzipiert für Konsolensysteme wie die Sony PlayStation 3 und PlayStation 4, Microsofts Xbox 360 und Xbox One und für PCs (inkl. Smartphones und Tablets). Als Vertriebswege nutzt das Unternehmen den physischen Einzelhandel, digitale Downloads, Online-Plattformen und Cloud-Streaming-Dienste. (03.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Take-Two Interactive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Take-Two Interactive Software Inc. (ISIN: US8740541094, WKN: 914508, Ticker-Symbol: TKE, NASDAQ-Symbol: TTWO) unter die Lupe.Ein schwächelndes Sentiment gegenüber Gaming-Aktien und die Verschiebung von neuen Releases habe der Aktie von Take-Two 2021 zugesetzt. Im neuen Jahr dürfte sich das Sentiment jedoch wieder verbessern, denn mit "GTA 6" rücke das wichtigste Release der Gaming-Branche näher.Rund zwölf Prozent habe die Aktie von Take-Two im abgelaufenen Börsenjahr verloren. Insbesondere die Verschiebung der Next-Gen-Versionen von "GTA 5" an das Ende des laufenden Fiskaljahres 2022 (bis Ende März) hätten dem US-Papier zugesetzt. Nach Meinung des "Aktionär" eine Überreaktion.Das Sentiment der Marktteilnehmer dürfte sich im neuen Jahr aber deutlich aufhellen, denn die Vorfreude auf "GTA 6" gewinne an Fahrt. Noch sei die Marketingmaschine von Take-Two zwar noch im Leerlauf, doch bereits jetzt sei in Subreddits und einschlägigen Gaming-Seiten der kommende Hype zu spüren.Im Fokus der Fans seien insbesondere Details, Insider-Leaks und Spekulationen zum Release-Termin. Bisher stehe nur fest, dass der Publisher an dem nächsten Teil des Erfolgs-Franchises arbeite und nicht im laufenden Fiskaljahr veröffentlicht werde.Für Take-Two bedeute "GTA 6" hervorragende langfristige Wachstumsaussichten. Der Vorgänger habe sich rund 150 Millionen Mal verkauft, hiermit rund sechs Milliarden Dollar erlöst und sei damit für ein knappes Drittel der Gesamtumsätze verantwortlich. Zudem gelte "GTA 5" dank der Ingame-Monetarisierung seines Online-Multiplayers als das profitabelste Videospiel aller Zeiten.Mit "GTA 6" habe Take-Two damit ein Spiel in der Pipeline, das die Wachstumsdynamik der vergangenen fünf Jahre (CAGR= 20,5 Prozent) Aufrecht erhalten und die Gewinne sprudeln lassen könnte. Der leichte Aufpreis der Take-Two-Aktie (22er KGV von 25) gegenüber der Peergroup sei daher gerechtfertigt.Anleger sollten in der aktuellen Schwächephase nachkaufen und sich für ein Börsenjahr wappnen, in dem das Management von Take-Two bezüglich des "GTA 6"-Releases erstmals konkret werden könnte, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 03.01.2022)