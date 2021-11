Tradegate-Aktienkurs Take-Two Interactive-Aktie:

164,60 EUR +2,68% (04.11.2021, 16:25)



NASDAQ-Aktienkurs Take-Two Interactive-Aktie:

189,885 USD +3,11% (04.11.2021, 16:11)



ISIN Take-Two Interactive-Aktie:

US8740541094



WKN Take-Two Interactive-Aktie:

914508



Ticker-Symbol Take-Two Interactive-Aktie:

TKE



NASDAQ-Symbol Take-Two Interactive-Aktie:

TTWO



Kurzprofil Take-Two Interactive Software Inc.:



Take-Two Interactive Software Inc. (ISIN: US8740541094, WKN: 914508, Ticker-Symbol: TKE, NASDAQ-Symbol: TTWO) ist ein weltweit tätiger Entwickler, Herausgeber und Vertreiber von interaktiven Unterhaltungsmedien. Take-Two vermarktet seine Produkte über die beiden Labels "Rockstar Games" und "2K". Sie sind konzipiert für Konsolensysteme wie die Sony PlayStation 3 und PlayStation 4, Microsofts Xbox 360 und Xbox One und für PCs (inkl. Smartphones und Tablets). Als Vertriebswege nutzt das Unternehmen den physischen Einzelhandel, digitale Downloads, Online-Plattformen und Cloud-Streaming-Dienste.(04.11.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Take-Two Interactive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Take-Two Interactive Software Inc. (ISIN: US8740541094, WKN: 914508, Ticker-Symbol: TKE, NASDAQ-Symbol: TTWO) unter die Lupe.Als Ende September neben Tech- auch Gaming-Aktien abverkauft worden seien, habe die Take-Two Interactive-Aktie relative Stärke gezeigt und habe rund 30% zugelegt. Der Quartalsbericht vom Mittwochabend zeige nun, dass die Bullen richtig gelegen hätten.Die wichtigsten Titel im abgelaufenen und auch im kommenden Quartal würden laut Management "NBA2K22" sowie "Grand Theft Auto Online" bzw. ihre unglaublich lukrativen Live-Services bleiben. Die besser als erwarteten Einnahmen im zweiten Quartal (bis Ende September) habe das Management zum Anlass genommen, die Prognose für das Gesamtjahr zu erhöhen. Die Prognose scheine angesichts des starken zweiten Quartals aber eher konservativ und liege nur im Rahmen der Erwartungen. Zu viel hätten die Anleger aber auch nicht erwartet, da es an großen Releases im Weihnachtsquartal mangele.Es werde damit weiterhin auf den Erfolg der Live Services von "NBA2K22" sowie "Grand Theft Auto Online" gesetzt. Die sprudelnden Gewinne der Ingame-Shops sollten Take-Two Interactive leicht über die nächsten Monate tragen. Das klinge vielleicht unspektakulär, es gelte aber auch zu bedenken, dass der US-Konzern in diesem Jahr bereits wegen Verschiebungen abgestraft worden sei und ein Weiterso immer noch besser sei als das, was Konkurrent Activision Blizzard aktuell abliefere.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Take-Two Interactive-Aktie: