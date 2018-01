Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach einem furiosen Zwischensprint, welcher den DAX am Dienstag auf einen neuen Rekordstand klettern ließ, wollte gestern keine Kauflaune aufkommen, so die Analysten der Helaba. Abbott den Gewinn gekostet habe.CharttechnikWie oben bereits erwähnt, sei der Ausbruch beziehungsweise das neue Hoch nicht von einer folgenden, positiven Candle bestätigt worden. Vielmehr sei ein "bearish engulfing pattern" ausgebildet worden. Damit stehe die Gefahr im Raum, dass sich beim letzten Anstieg um eine "Bullen-Falle" handelt könnte. Anzeichen für eine Wendeformation seien reichlich vorhanden. Heute und in den kommenden Tagen werde sich zeigen müssen, ob die wichtigen Supports in Form einer Gann-Projektion (13.443), der 144er Regression (13.409) sowie der oberen Begrenzung des Price-Range-Channels (13.401) verteidigt werden könnten. Sollte dies nicht der Fall sein, wäre ein Rücksetzer zunächst bis zur 21-Tagelinie (13.221) und im weiteren Verlauf bis auf 13.149/13.104 Zählern das wahrscheinlichste Szenario. (25.01.2018/ac/a/m)