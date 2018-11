Das in 180 Ländern vertretene zweitgrößte privatwirtschaftliche Tabakunternehmen der Welt, das laut Analysten der Morgan Stanley Bank ein Viertel seiner Gewinne durch den Verkauf von Menthol-Zigaretten einfahre, habe damit den größten Tagesverlust seit 1999 erlebt. Da auch die Papiere des "Gauloises"-Anbieters Imperial Brands (ISIN GB0004544929/ WKN 903000) zeitweise um fünf Prozent abgerutscht seien sowie die Aktien von Altria (ISIN US02209S1033/ WKN 200417) (Benson & Hedges) und dem Branchenprimus und Marlboro-Herstellers Philip Morris (ISIN US7181721090/ WKN A0NDBJ) - bei dem die Menthol-Zigaretten im Produktmix allerdings keine ganz so große Rolle spiele - vorbörslich bis zu 2,4 Prozent nachgegeben hätten, habe die Tabakindustrie an nur einem Tag eine Vernichtung ihrer Börsenwerte um umgerechnet 14 Mrd. Euro verzeichnet.



Neben dem geplanten Verbot der Menthol-Zigaretten solle auch der Verkauf von bestimmten Flüssigkeiten für E-Zigaretten künftig von der FDA untersagt werden. So drohe E-Zigaretten mit Frucht- oder Süßigkeits-Aromen an Supermärkten und Tankstellen das Aus. Auch sollten die Alterskontrollen beim Online-Verkauf verschärft werden, um dem Boom der E-Zigaretten bei Jugendlichen entgegenzuwirken.



Kein Wunder also, dass die Tabakaktien ihre Crash bis zum Wochenschluss fortgesetzt hätten. BAT-Aktien hätten am Freitag weniger als 31 Euro gekostet. Der Titel habe damit in nur einer Woche 22,7% an Wert eingebüßt, binnen eines Jahres würden sich die Verluste auf 44,4% addieren. Fast 25 Mrd. Euro an Marktkapitalisierung seien damit vernichtet. Analysten würden den jetzigen Ausverkauf allerdings für übertrieben halten. Denn das Kerngeschäft laufe bei BAT glänzend, die Gewinne seien gesprudelt, die Margen seien hoch geblieben. Auch die Dividendenzahlungen seien sicher, sodass die Titel jetzt hohe Verzinsungen böten.



Hoffnung bestehe für die Tabakindustrie auch insofern, als dass bereits der letztmalige Verstoß der FDA zum Verbot der Menthol-Zigaretten im Jahre 2013 gescheitert sei. Damals habe es an Beweisen gemangelt, erinnere sich Owen Bennett, Analyst bei Jefferies: "Hätten sie genug Beweise, dass Menthol-Zigaretten schädlicher als normale Zigaretten sind, hätten sie schon damals ein Verbot durchgesetzt." Bonnie Herzog, Analystin bei Wells Fargo, rechne auch diesmal nicht mit einer Durchsetzung des Verbots: "Wir glauben nicht, dass wissenschaftliche Untersuchungen bestätigen, dass Menthol-Zigaretten gesundheitsschädlicher als normale Zigaretten sind, allein das macht ein Verbot schwierig." Die Spannung steige. (Ausgabe vom 16.11.2018) (19.11.2018/ac/a/m)







Der Verkauf von Menthol-Zigaretten solle künftig verboten werden. Das habe die US-Gesundheitsbehörde FDA vergangene Woche überraschend angekündigt. Grund seien nicht die gefährlicheren Inhaltsstoffe, sondern der hohe Suchtfaktor. Das Vorhaben treffe die milliardenschwere Tabakindustrie mit großer Wucht. In den USA schmecke jede dritte verkaufte Zigarette nach Menthol.