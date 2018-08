Tradegate-Aktienkurs T-Mobile US-Aktie:

57,90 EUR -0,21% (17.08.2018, 14:12)



NASDAQ-Aktienkurs T-Mobile US-Aktie:

65,98 USD +0,87% (16.08.2018, 22:00)



ISIN T-Mobile US-Aktie:

US8725901040



WKN T-Mobile US-Aktie:

A1T7LU



Ticker-Symbol T-Mobile US-Aktie Deutschland:

TM5



NASDAQ-Symbol T-Mobile US-Aktie:

TMUS



Kurzprofil T-Mobile US Inc.:



T-Mobile US Inc. (ISIN: US8725901040, WKN: A1T7LU, Ticker-Symbol: TM5, NASDAQ-Symbol: TMUS) ist ein klassisches Mobilfunkunternehmen. Im US-Markt rangiert T-Mobile US auf dem dritten Platz. Nach der Fusion mit MetroPCS Communications bietet das Unternehmen seine Dienstleistungen unter den Marken T-Mobile und MetroPCS an. Großaktionär ist die Deutsche Telekom AG. Ihr gehören rund zwei Drittel der Anteile an der US-Tochter. (17.08.2018/ac/a/n)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - T-Mobile US: Spekulativer Einstieg weiter möglich - AktienanalyseNach den hervorragenden Quartalszahlen - vorgelegte vor zehn Tagen - erfuhr die T-Mobile US-Aktie (ISIN: US8725901040, WKN: A1T7LU, Ticker-Symbol: TM5, NASDAQ-Symbol: TMUS) einen wahren Kursschub und pendelte sich anschließend um 66,00 US-Dollar ein. Aktuell konsolidiert der Wert noch, lässt aber einen baldigen Ausbruch erahnen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Vor gut zehn Tagen sei in der charttechnischen Besprechung vom 7. August 2018 auf einen möglichen Ausbruch über die entscheidende Hürde von grob 66,00 US-Dollar hingewiesen worden, ebenso aber auch auf eine vorherige Konsolidierungsmöglichkeit knapp darunter. Diese dauere seit dem letzten großen Kursschub nun seit acht Handelstagen an, ein Ausbruch könnte aufgrund der relativen Stärke jedoch unmittelbar bevorstehen. Daher habe sich an dem bisherigen Ausbruchsszenario auch nichts geändert, auf der Unterseite könnten hingegen neue Niveaus als Absicherung herangezogen werden.Planmäßig sei die Aktie zunächst zur Unterseite abgeprallt und habe auf 64,06 US-Dollar nachgegeben. Von dort aus habe Käufer das Papier zuletzt wieder in den Widerstandsbereich von grob 66,00 US-Dollar anheben können, nun fehle nur noch ein Ausbruch über die letzten markanten Hochs von 66,44 US-Dollar. Anschließend dürfte sich ein Kaufsignal in Richtung der Jahreshochs aus 2017 bei 68,88 US-Dollar ausbreiten und könne über entsprechende Long-Positionen bestens nachgehandelt werden.Einen Kursrutsch per Tagesschlusskurs unter 64,00 US-Dollar könnte hingegen weitere Verkäufer auf den Plan rufen und Abgaben auf den Support bei rund 62,00 US-Dollar hervorrufen. Darunter müssten Investoren schließlich mit Verlusten um weitere drei Dollar auf 59,00 US-Dollar rechnen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze T-Mobile US-Aktie: