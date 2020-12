Tradegate-Aktienkurs T-Mobile US-Aktie:

108,70 EUR +0,18% (10.12.2020, 10:48)



NASDAQ-Aktienkurs T-Mobile US-Aktie:

131,12 USD -1,52% (09.12.2020, 22:00)



ISIN T-Mobile US-Aktie:

US8725901040



WKN T-Mobile US-Aktie:

A1T7LU



Ticker-Symbol T-Mobile US-Aktie Deutschland:

TM5



NASDAQ-Symbol T-Mobile US-Aktie:

TMUS



Kurzprofil T-Mobile US Inc.:



T-Mobile US Inc. (ISIN: US8725901040, WKN: A1T7LU, Ticker-Symbol: TM5, NASDAQ-Symbol: TMUS) ist ein klassisches Mobilfunkunternehmen. Im US-Markt rangiert T-Mobile US auf dem dritten Platz. Nach der Fusion mit MetroPCS Communications bietet das Unternehmen seine Dienstleistungen unter den Marken T-Mobile und MetroPCS an. Großaktionär ist die Deutsche Telekom AG. Ihr gehören rund zwei Drittel der Anteile an der US-Tochter. (10.12.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - T-Mobile US: Erfolge wecken Begehrlichkeiten - AktienanalyseErfolgsmeldungen am Fließband produziert derzeit die Telekom-Tochter T-Mobile US (ISIN: US8725901040, WKN: A1T7LU, Ticker-Symbol: TM5, NASDAQ-Symbol: TMUS), so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die am 1. April nach einer zweijährigen kartellrechtlichen Zitterpartie vollzogene Fusion mit Sprint erweise sich als Glücksfall. Da die Kosten schneller gesenkt werden könnten als ursprünglich geplant, wolle die Telekom bereits in diesem Jahr 1,2 Mrd. Dollar einsparen. Der Zusammenschluss solle die jährlichen Kosten in den USA mittelfristig um mehr als 6 Mrd. Dollar senken. Der Bonner Konzern erziele mittlerweile fast 63 Prozent seines Umsatzes und 62 Prozent seines operativen Ergebnisses in den USA. Und damit solle das Ende der Fahnenstange noch längst nicht erreicht sein.Als T-Mobile US kürzlich die Marke von 100 Mio. Kunden übersprungen habe, habe der CEO Mike Sievert selbstbewusst kommentiert: "Wir fangen erst an." Gleichzeitig habe T-Mobile US die Prognose nach einem glänzenden dritten Quartal, in dem der Umsatz vor allem dank der Übernahme um 74 Prozent auf 19,3 Mrd. Dollar und der Gewinn um 44 Prozent auf 1,3 Mrd. Dollar zugelegt hätten, raufgesetzt. Beim um Sondereffekte bereinigten EBITDA sollten nun im Gesamtjahr 13,6 Mrd. bis 13,7 Mrd. statt 12,4 Mrd. bis 12,7 Mrd. Dollar hängen bleiben.Die Erfolge würden Begehrlichkeiten wecken: Warren Buffett setze neuerdings in größerem Stil auf die Telekom-Tochter. Dessen Beteiligungsvehikel Berkshire Hathaway habe sich im vergangenen Quartal mit 2,41 Mio. T-Mobile-Aktien im Wert von rund 276 Mio. Dollar eingedeckt, wie aus einer Mitteilung an die Börsenaufsicht SEC hervorgehe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze T-Mobile US-Aktie: