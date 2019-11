Tradegate-Aktienkurs T-Mobile US-Aktie:

Kurzprofil T-Mobile US Inc.:



T-Mobile US Inc. (ISIN: US8725901040, WKN: A1T7LU, Ticker Symbol: TM5, NASDAQ-Ticker-Symbol: TMUS) ist ein klassisches Mobilfunkunternehmen. Im US-Markt rangiert T-Mobile US auf dem dritten Platz. Nach der Fusion mit MetroPCS Communications bietet das Unternehmen seine Dienstleistungen unter den Marken T-Mobile und MetroPCS an. Großaktionär ist die Deutsche Telekom AG. Ihr gehören rund zwei Drittel der Anteile an der US-Tochter.

Chicago (www.aktiencheck.de) - T-Mobile US-Aktienanalyse des Analysten Jim Breen von William Blair & Co:Laut einer Aktienanalyse äußert Jim Breen, Analyst von William Blair & Co, in Bezug auf die Aktien des US-Mobilfunkers T-Mobile US Inc. (ISIN: US8725901040, WKN: A1T7LU, Ticker Symbol: TM5, NASDAQ-Ticker-Symbol: TMUS) weiterhin die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Bei T-Mobile US Inc. werde der aktuelle COO Mike Sievert zum 1. Mai 2020 den bisherigen Chef John Legere ablösen. Der Abschied von Legere ist nach Ansicht der Analysten von William Blair & Co sicherlich ein Verlust für das Unternehmen.Gleichwohl seien keine Auswirkungen auf den Abschluss der Fusion mit Sprint oder die Integration der Aktivitäten zu befürchten. T-Mobile US dürfte bei der Veränderung der Mobilfunklandschaft weiterhin eine treibende Kraft bleiben.In ihrer T-Mobile US-Aktienanalyse stufen die Analysten von William Blair & Co den Titel unverändert mit "outperform" ein.Börsenplätze T-Mobile US-Aktie:München-Aktienkurs T-Mobile US-Aktie:70,55 Euro +0,51% (18.11.2019, 17:17)