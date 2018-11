Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil T-Mobile US Inc.:



T-Mobile US Inc. (ISIN: US8725901040, WKN: A1T7LU, Ticker-Symbol: TM5, NASDAQ-Symbol: TMUS) ist ein klassisches Mobilfunkunternehmen. Im US-Markt rangiert T-Mobile US auf dem dritten Platz. Nach der Fusion mit MetroPCS Communications bietet das Unternehmen seine Dienstleistungen unter den Marken T-Mobile und MetroPCS an. Großaktionär ist die Deutsche Telekom AG. Ihr gehören rund zwei Drittel der Anteile an der US-Tochter.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - T-Mobile US: Aktie überraschend stark! AktienanalyseDas Wertpapier des Deutsche-Telekom-Ablegers T-Mobile US (ISIN: US8725901040, WKN: A1T7LU, Ticker-Symbol: TM5, NASDAQ-Symbol: TMUS) präsentiert sich zur Wochenmitte nach Vorlage der Quartalszahlen besonders stark und tendiert nur wenige Punkte unterhalb seines kurzfristigen Abwärtstrendkanals, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Daraus könnte dann sehr bald ein Ausbruch sowie frisches Kaufsignal hervorgehen und die Anfang Mai gestartete Kursrally weiter fortsetzen. Denn bereits Anfang August habe das Wertpapier seine Fühler über die Jahreshochs aus 2017 ausgestreckt.In dem Zeitraum zwischen Mai letzten Jahres und Anfang August dieses Jahres habe im Verlauf der T-Mobile US-Aktie ein klarer Abwärtstrend geherrscht, der auf der Unterseite jedoch durch eine mehrjährige Unterstützung um 55,30 US-Dollar begrenzt worden sei. Gute Quartalsergebnisse und reichlich Neukunden hätten dem Unternehmen ein starkes Ergebnis beschert und zu einem Ausbruch über den mittelfristigen Abwärtstrendkanal geführt. Nur wenig später sei die Aktie bis Anfang Oktober auf ein Rekordhoch von 70,94 US-Dollar aufwärts geschossen und habe sogar die Hochs aus 2017 von 68,88 US-Dollar übertroffen. Allerdings habe sich auch dieses Wertpapier dem allgemeinen Verkaufsdruck im Oktober nicht entziehen können und habe noch einmal auf den zuvor überwundenen Abwärtstrendkanal zurückgesetzt. Von dort aus habe sich T-Mobile US erneut an die aktuelle Trendkanalbegrenzung herangearbeitet und pausiere nun in diesem Bereich. Ein Ausbruch darüber erscheine auf dieser Grundlage aber sehr wahrscheinlich und sollte bei entsprechender Signallage für weitere Kapitalzuflüsse sorgen.Starke Vorstellung, aberFür ein Kaufsignal müssten sich Investoren noch etwas gedulden, erst oberhalb von 70,00 US-Dollar kann der favorisierte Aufwärtsimpuls in Richtung der Jahreshochs bei 70,94 US-Dollar erfolgen, darüber wäre sogar Platz bis in den runden Bereich von 75,00 US-Dollar. Der Trade sollte aber noch unterhalb von 68,00 US-Dollar abgesichert werden.Solange der seit Oktober bestehende Abwärtstrend aber ungebrochen bleibe, sei mit einer volatilen Handelsspanne zwischen der Horizontalunterstützung von 64,00 US-Dollar sowie der abfallenden Trendlinie zu rechnen. Kritisch eintrüben dürfte sich das Chartbild hingegen erst bei einem Rückfall unter den kürzlich überwundenen Abwärtstrendkanal sowie der Marke von grob 62,50 US-Dollar (fallend).Strategie: Kaufenswert ab 70 USDFür einen Kursanstieg bis 70,94 und darüber bis 75,00 US-Dollar müsse T-Mobile US erst noch das Niveau von 70,00 US-Dollar mindestens per Tagesschlusskurs überwinden, erst dann lohne tatsächlich ein Investment. Eine Verlustbegrenzung sollte sich zunächst noch unter dem Niveau von 68,00 US-Dollar aufhalten, da weiter mit anhaltender Volatilität gerechnet werden müsse. Der Anlagehorizont könne hierbei auf nur wenige Handelswochen eingegrenzt werden. (Veröffentlicht am 31.10.2018)