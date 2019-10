Tradegate-Aktienkurs T-Mobile US-Aktie:

Kurzprofil T-Mobile US Inc.:



T-Mobile US Inc. (ISIN: US8725901040, WKN: A1T7LU, Ticker Symbol: TM5, NASDAQ-Ticker-Symbol: TMUS) ist ein klassisches Mobilfunkunternehmen. Im US-Markt rangiert T-Mobile US auf dem dritten Platz. Nach der Fusion mit MetroPCS Communications bietet das Unternehmen seine Dienstleistungen unter den Marken T-Mobile und MetroPCS an. Großaktionär ist die Deutsche Telekom AG. Ihr gehören rund zwei Drittel der Anteile an der US-Tochter.

New York (www.aktiencheck.de) - T-Mobile US-Aktienanalyse des Analysten Colby Synesael von Cowen and Company:Laut einer Aktienanalyse äußert Colby Synesael, Aktienanalyst von Cowen and Company, in Bezug auf die Aktien des US-Mobilfunkers T-Mobile US Inc. (ISIN: US8725901040, WKN: A1T7LU, Ticker Symbol: TM5, NASDAQ-Ticker-Symbol: TMUS) weiterhin die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Nach gut ausgefallenen Quartalszahlen nehmen die Analysten von Cowen and Company eine Aktualisierung des Bewertungsmodells für T-Mobile US Inc. vor.Das Momentum setze sich fort. Auch wenn Analyst Colby Synesael der Meinung ist, dass das kurzfristige Aufwärtspotenzial begrenzt sein könnte, werde dennoch im Falle vom Kursschwächen ein Einstieg in den Titel empfohlen.In ihrer T-Mobile US-Aktienanalyse stufen die Analysten von Cowen and Company den Titel unverändert mit "outperform" ein, kürzen aber das Kursziel von 93,00 auf 87,00 USD.Börsenplätze T-Mobile US-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs T-Mobile US-Aktie:74,12 Euro +0,84% (30.10.2019, 13:49)