TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 15 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (03.01.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Neue Hiobsbotschaften für TUI und die Kreuzfahrt-Branche: Nach einigen Corona-Infektionen auf der "Aida Nova", habe nun auch TUI Cruises eine Fahrt der "Mein Schiff 6" wegen des Virus gestoppt. Zuletzt habe man bereits Corona-bedingt Gäste auf der "Mein Schiff 4" nach Hause geschickt. Die TUI-Aktie könne dennoch zulegen - das habe einen Grund.Die Reise der Mein Schiff 6 werde vorsorglich zum heutigen 3. Januar in Dubai unterbrochen, habe die Reederei mitgeteilt. Die Pause werde aber wohl nur einige Tage dauern. Wann genau die "Mein Schiff 6" wieder starte, sei zunächst unklar gewesen. Hintergrund seien vereinzelte Corona-Fälle, die während der laufenden Reise an Bord festgestellt worden seien, so TUI Cruises. Weitere Details zur Zahl der Fälle, oder ob Crew oder Passagiere betroffen seien, seien nicht mitgeteilt worden.Wie eine Sprecherin des Unternehmens erklärt habe, betreffe die Absage zunächst nur die aktuelle Kreuzfahrt, die bis zum 10. Januar hätte dauern sollen. Sollte sich daran noch etwas ändern, wolle TUI Cruises die Gäste rechtzeitig informieren.Ursächlich für den heutigen Kursanstieg dürften hingegen die aktuellen Upgrades der Citigroup für die Branchen-Player Lufthansa und Fraport sein. Analyst Sathish Sivakumar sehe für die Papiere der Lufthansa weiteren Spielraum: Er habe sein Kursziel von 1,43 auf 7,50 Euro angehoben.Vor diesem Hintergrund gehe es europaweit für Reise- und Freizeitwerte zu Wochenbeginn nach oben. Der Stoxx Europe 600 Travel & Leisure sei mit einem Plus von 0,6 Prozent unter den Favoriten im Branchentableau. Die TUI-Aktie profitiere am Montag ebenfalls davon und gewinne mehr als vier Prozent.Die Anleger scheinen derzeit Corona-Fälle zu ignorieren, da die Wissenschaft die Omikron-Variante als weniger gefährlich als gedacht einstufe. Zudem ziehe das "doppelte Upgrade" von Lufthansa und Fraport die Branche nach oben.Dennoch bleibt "Der Aktionär" bei TUI aufgrund der hohen Verschuldung und der weiterhin unsicheren Zukunftsaussichten skeptisch, so Carsten Kaletta. (Analyse vom 03.01.2022)Mit Material von dpa-AFX