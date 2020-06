Börsenplätze TUI-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

4,993 EUR -3,35% (18.06.2020, 12:46)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

4,99 EUR -3,56% (18.06.2020, 12:31)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (18.06.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hannoveraner Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die Reisebranche sei mit am härtesten von der Corona-Pandemie getroffen. TUI habe das gewaltig zu spüren bekommen - im ersten Geschäftshalbjahr (31. März) sei der Reisekonzern mit Überschallgeschwindigkeit in die Miesen geflogen. Mit einem Sparprogramm und der Hoffnung, dass das Virus wieder viele Menschen in die weite Welt fliegen lasse, wolle TUI zurück auf Kurs kommen. Das Statische Bundesamt sehe indes zwei weitere Variablen.Zunächst würden die Statistiker ausführen, dass die Erlöse von Reisebüros, Veranstaltern und sonstigen Reservierungsdienstleistern gegenüber dem Vorjahreszeitraum um rund 23 Prozent geschrumpft seien. Dies sei der stärkste Rückgang seit der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise 2008. Das sei wenig verwunderlich.Erfreulich sei: Seit Anfang der Woche seien Reisen in viele europäische Länder wieder möglich, nachdem seit Mitte März durch Grenzschließungen sowie die weltweite Reisewarnung Tourismus praktisch nicht mehr stattgefunden habe. Ob TUI jetzt tatsächlich einen (größeren) Aufschwung erlebe, hänge nach Ansicht des Statistischen Bundesamts nicht zuletzt von der Reise- und Ausgabebereitschaft der Verbraucher ab.TUI bleibe weiterhin im "Schwitzkasten" der Corona-Pandemie - mit allen Unsicherheiten. Und auch der Faktor "Mensch" sei unberechenbar: Wie viele Konsumenten hätten tatsächlich Lust und eben auch Geld - selbst wenn es aufgrund der Corona-Lockerungen möglich sei und keine zweite Welle komme - in den Urlaub zu fliegen?Die Langfrist-Anleger sollten derzeit besser nicht an Bord gehen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link