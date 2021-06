XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

Die TUI Group ist der weltweit führende Touristikkonzern und weltweit aktiv. Sitz des Konzerns ist Deutschland. Die Aktie der TUI (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) notiert im FTSE 250, dem Leitindex der Londoner Wertpapierbörse, sowie im Freiverkehr in Deutschland.



Der TUI Konzern bietet für seine 28 Millionen Kunden, davon 21 Millionen in den europäischen Landesgesellschaften, integrierte Services aus einer Hand. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette wird unter einem Dach abgebildet. Dazu gehören über 400 Hotels und Resorts mit Premium-Marken wie RIU, TUI Blue und Robinson und 15 Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS Europa 2 in der Luxusklasse und Expeditionsschiffen bis zur Mein Schiff-Flotte der TUI Cruises und Kreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises in Großbritannien.



Zum Konzern zählen außerdem europaweit führende Veranstaltermarken und Online-Vermarktungsplattformen, fünf Fluggesellschaften mit mehr als 100 modernen Mittel- und Langstrecken-Flugzeugen und über 1.000 Reisebüros. Neben dem Ausbau des Kerngeschäfts mit Hotels, Kreuzfahrten über erfolgreiche Joint Ventures und Aktivitäten in den Urlaubsdestinationen setzt die TUI verstärkt auf den Ausbau digitaler Plattformen. Der Konzern wandelt sich zu einem Digitalunternehmen.



Die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln ist Kern der Unternehmenskultur. Die von TUI initiierte TUI Care Foundation setzt mit Projekten in 25 Ländern auf die positiven Effekte des Tourismus, auf Bildung und Ausbildung sowie die Stärkung von Umwelt- und Sozial-Standards. Sie unterstützt so Urlaubsdestinationen in ihrer Entwicklung. Die weltweit tätige TUI Care Foundation initiiert Projekte, die neue Chancen für die kommende Generation schaffen. (28.06.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die aggressive Delta-Variante bereite der Politik zunehmend Sorgen. Konkret wolle Bundeskanzlerin Angela Merkel laut Pressebericht britische Touristen aus der EU fernhalten. Unterstützung für diese Pläne komme aus Frankreich. Das Problem für TUI: Großbritannien sei für den Touristik-Konzern der nach Deutschland zweitwichtigste Reisemarkt.Wegen der Ausbreitung der Delta-Variante sei die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Großbritannien auf den höchsten Stand seit mehr als vier Monaten gestiegen. Am Samstag hätten die Behörden 18.270 neue Fälle gemeldet - rund 2.400 mehr als am Vortag und so viele wie seit dem 5. Februar nicht mehr. Im Vergleich zum vorigen Samstag habe sich die Zahl fast verdoppelt.Wie die britische Zeitung "The Times" berichtet habe, wolle Deutschland keine britischen Reisenden aus Großbritiannien in die EU lassen, unabhängig davon, ob sie geimpft worden seien oder nicht. Merkel wolle Großbritannien als Problemland deklarieren, weil die Delta-Variante so weit verbreitet sei. Derzeit würden neben Deutschland 13 weitere Länder Großbritannien als Virusvariantengebiet einstufen. Die Pläne seien bei einigen EU-Partnerländern wie Griechenland, Spanien, Zypern, Malta und Portugal auf Widerstand gestoßen. Frankreichs Präsident Macron habe sich für eine obligatorische Quarantäne für ungeimpfte Reisende ausgesprochen.Die britischen Touristen seien - neben den deutschen Urlaubern - für TUI sehr wichtig. Sie vom Reisen EU-weit abzuhalten wäre ein schwerer Schlag für den weltweit größten Reisekonzern. Investierte Anleger sollten weiter dabeibleiben und den Stoppkurs bei 3,60 Euro beachten. Ein Neueinstieg dränge sich hingegen nicht auf, zumal sich auch das Chartbild zusehends eintrübe, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.06.2021)