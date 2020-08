Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (14.08.2020/ac/a/nw)



TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Der Hannoveraner Konzern habe gestern die mit Spannung erwarteten Zahlen für das dritte Quartal, in das der wochenlange weltweite Lockdown gefallen sei, vorgelegt: Der Verlust i.H.v. 1,4 Mrd. Euro sei noch schlimmer gewesen als ohnehin befürchtet. Um zu überleben, habe man sich Staatshilfen i.H.v. 3 Mrd. Euro gesichert. Das sei jetzt Vergangenheit. Die entscheidende Frage laute: Werde es in Zukunft besser? TUI-Boss Fritz Joussen verweise auf die allmähliche Wiederaufnahme des Geschäfts und anziehende Nachfrage für den Sommer 2021. Zweifel an der Werthaltigkeit dieser Aussagen seien aber durchaus angebracht. Denn ein guter Teil der Buchungen seien "lediglich" Umbuchungen in diesem Jahr geplanter Reisen auf Basis der Gutscheinlösung. Für diese Reisen, bei denen die Anzahlung bereits geleistet worden sei, fließe erst kurz vor der Abreise weiteres Geld.Die Kosten sollten weiter massiv gesenkt werden. So sehe der Plan eine Reduzierung der Gemeinkosten um 30% vor. Der größte Teil davon dürfte auf Personalkosten entfallen. Darüber hinaus habe Joussen bereits angekündigt, dass zum Schuldenabbau auch Tafelsilber verkauft werden solle. Ein erster Schritt sei die Integration von Hapag-Lloyd Cruises in das Joint Venture mit Royal Caribbean, TUI Cruises, gewesen. Auch im Hotelgeschäft werde sich der Konzern wohl zunehmend aus kapitalintensiven Engagements zurückziehen. Zudem würden sämtliche Investitionen gekappt - ausgenommen sei der Umbau in Richtung Digitalisierung.TUI werde - auch wenn die Krise eines Tages überstanden sei - dann einen riesigen Schuldenberg verbunden mit enormen Zinslasten vor sich herschieben. Die Aussage des Reiseveranstalters im Geschäftsbericht, in zwei Jahren werde die TUI Group "stärker, schlanker, digitaler und agiler in einem voraussichtlich erheblich konsolidierten Markt auftreten", sei aus heutiger Sicht mit (zu) vielen Fragezeichen behaftet. Anleger sollten weiterhin außen vor bleiben, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.08.2020)