Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (14.09.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.TUI hoffe im sehr margenträchtigen Kreuzfahrt-Geschäft auf einen baldigen Re-Start. 2021 solle es wieder losgehen. Und auch in diesem Winter könnte es zumindest Reisen wieder auf die Kanaren geben. So würden sich die jüngsten Aussagen von TUI-Cruises-CEO Wybcke Meier interpretieren lassen. Weniger Interpretationsspielraum biete indes eine andere Nachricht: TUI verliere die Zugehörigkeit zum Aktienindex Stoxx-600."Wir hoffen, spätestens im Frühjahr 2021 wieder mit allen sieben Schiffen unterwegs zu sein, mit etwas weniger Auslastung und den passenden Gesundheitskonzepten", habe Unternehmenschefin Wybcke Meier der Zeitung "Welt am Sonntag" gesagt. TUI betreibe die Schiffe "Mein Schiff" mit den Nummern eins bis sechs und die "Mein Schiff Herz". Dazu habe man im Juli Schiffe - im Rahmen eines Verkaufs - von Hapag-Loyd-Cruises auf TUI-Cruises übertragen. TUI Cruises sei ein Gemeinschaftsunternehmen von TUI und der Royal Caribbean Group. Vor der Pandemie hätten die Schiffe mit einer Auslastung von nahezu 100 Prozent gefahren.Nach dem Stillstand von Kreuzfahrten wegen der Corona-Krise habe TUI Cruises fast die ganze Flotte in der Nordsee stillgelegt. Seit Ende Juni dieses Jahres biete der Touristik-Konzern wieder (kurze) Reisen in Nord- und Ostsee an. An diesem Wochenende sollte ein weiteres Schiff in Griechenland wieder Gäste aufnehmen. Angeboten würden einwöchige Reisen ab der Mittelmeer-Insel Kreta. TUI Cruises verlange bei allen Kreuzfahrten, also auch bei denen ohne Landgang, vor Reisebeginn einen negativen Covid-19-Test, dessen Kosten im Reisepreis enthalten seien."Was die Finanzen anbetrifft, haben wir unsere Hausaufgaben gemacht und werden daher auch diese Phase mit weniger Schiffen und geringerer Auslastung überstehen", habe Meier der Zeitung gesagt. Noch seien rund 60 Prozent aller Mitarbeiter in Kurzarbeit. In der Wintersaison wolle das Unternehmen Reisen zu weiteren Zielen anbieten, selbst wenn für diese derzeit noch Reisewarnungen oder -Hinweise der Bundesregierung gelten würden. Sie sei zuversichtlich, dass im Winter Reisen zu den Kanaren möglich sein würden.Das Problem: Das habe auch Auswirkungen auf sogenannte ETFs, Indexfonds, die den STOXX 600 abbilden würden. Da ETFs die Entwicklung eines Index 1 zu 1 unmittelbar widerspiegeln würden, müssten sie mit dem 21. September die Aktie von VARTA kaufen und die Aktie des weltweit größten Touristik-Konzerns verkaufen. Das könnte die TUI-Aktie zusätzlich unter Druck setzen.TUI kämpfe und versuche alles, um das Reisegeschäft wieder in Gang zu bringen. Vor allem hochpreisige Kreuzfahrten würden dringend benötigtes Geld in die Kassen spülen. Doch der Weg zurück zur "früheren Normalität" sei sehr lang und die Corona-Pandemie nehme vielen Menschen die Lust auf Urlaub und (Schiffs-)Reisen. Auch der Rauswurf aus dem STOXX 600 sei unerfreulich.Die TUI-Aktie bleibt hochspekulativ, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.09.2020)