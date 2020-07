Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze TUI-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,388 EUR -2,92% (31.07.2020, 10:49)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,383 EUR -0,73% (31.07.2020, 10:36)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (31.07.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die Corona-Krise habe die Reisebranche bis ins Mark getroffen. Alle Unternehmen, die in der touristischen Wertschöpfungskette tätig seien, würden leiden. Vor allem (kleine) Reisebüros würden mehr denn je ums Überleben kämpfen. Da sei es wenig verwunderlich, dass der sogenannte stationäre Vertrieb nun an die Veranstalter, wie Marktführer TUI, konkrete Geld-Forderungen stelle - auch wenn Reisen coronabedingt nicht stattfinden könnten.Wie die Touristik-Zeitschrift fvw heute berichte, würden die Reisebüros vor allem kritisieren, dass ihnen im Fall abgesagter Reisen ihre Provision wieder weggenommen werde. Deshalb würden sie nun eine gewisses Maß an Sicherheit in Form einer festen Vergütung fordern.TUI habe dem eine Absage erteilt. Er verstehe die schwierige Situation der Reisebüros, habe Peter Wittmann, Vertriebschef der TUI, gesagt. "Aber am Ende verdienen wir nur, wenn der Kunde auch reist." Mehr finanzielle Sicherheit wolle TUI den Reisebüros jetzt aber geben, indem der Veranstalter es den Reisebüros leichter mache, eine Bearbeitungsgebühr zu erheben."Wir wollen das Thema unterstützen", so Wittmann. "Ich merke, dass die Bereitschaft unter den Reisebüros steigt, eine Bearbeitungsgebühr zu berechnen. Wir können das mit dem Abrechnungsprozess noch mehr befeuern."Die TUI-Aktie sei davon unberührt und pendle um ihren Vortagesschluss bei 3,40 Euro. Nach unten liege im Bereich von 3,30 Euro eine Unterstützung. Nach oben würde sich das charttechnische Bild erst ein wenig aufhellen, wenn die 21-Tage-Linie bei 3,91 Euro überwunden werden könne.TUI sei aufgrund der Corona-Pandemie in sehr schwierigem Fahrwasser. Anleger checken derzeit besser nicht beim weltweit größten Reiseveranstalters ein, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.07.2020)