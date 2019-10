XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (07.10.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Reiseanbieters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die TUI könnte für einen weiteren Paukenschlag im Reise- und Touristikgeschäft sorgen. Schon längere Zeit denke der Konzernchef Fritz Joussen darüber nach, wie man die Tochtergesellschaft TUIfly umstrukturieren könnte. Ende vergangener Woche habe es nun eine Meldung gegeben, die viele Marktteilnehmer überraschen dürfte. So plane der Konzern den Eintritt in das Geschäft mit Langstreckenflügen. Wie das "Handelsblatt" unter Berufung auf interne Quellen berichte, wolle Joussen aktiv bei der Konsolidierung des Airline-Marktes mitmischen. Demnach sollten neue Dreamliner-Flugzeuge für die Tochter TUIfly angeschafft werden.Der Einstieg ins Langstreckengeschäft könnte langfristig betrachtet für die TUI durchaus lukrativ sein. Andererseits würden dadurch natürlich der Investitionsbedarf und damit auch die Risiken steigen. Aber noch sei diesbezüglich nichts entscheiden.Die günstig bewertete TUI-Aktie bleibe aktuell für mutige Anleger nach wie vor ein Kauf. Der Stoppkurs sollte bei 8,20 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.10.2019)Börsenplätze TUI-Aktie: