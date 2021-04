XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (12.04.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Touristikkonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Ein gutes Sommergeschäft sei für viele Reiseveranstalter existenziell wichtig. Aktuell seien die Buchungszahlen noch überschaubar. TUI-Chef Fritz Joussen halte jedoch ein rechtzeitiges Anziehen der Buchungen bei weiteren Impffortschritten für möglich. Er sehe "einige gute Entwicklungen und Signale", habe er der dpa zur Diskussion über einheitliche Corona-Regeln und die Urlaubschancen im Land gesagt.Die TUI-Aktie notiere unter der 50-Tage-Linie (aktuell bei 4,45 Euro), die für den kurzfristigen Trend wichtig sei. Der Hannoveraner Reisekonzern könne derweil auf das zweite Halbjahr hoffen. So dürfte sich das Impf-Tempo im zweiten Quartal in Deutschland deutlich erhöhen. Und in Großbritannien, dem zweitwichtigsten Markt, seien bereits mehr als 60% der Bevölkerung einmal geimpft. "Der Aktionär" sei optimistisch, dass ab dem Sommer wieder sehr viele Menschen die TUI-Mittelmeer-Destinationen bereisen könnten. Wer investiert sei, habe aktuell keinen Handlungsbedarf, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.04.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: