Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (25.10.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät mutigen Anlegern in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Reiseanbieters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) zu kaufen.Das Jahr 2019 sei für die Anteilseigner von TUI und Lufthansa über weite Strecken gefühlt eine Art Spießrutenlauf gewesen. Doch seit Sommer würden die beiden lange gebeutelten Aktie kräftig anziehen. Viele Anleger würden sich nun fragen: Bei welcher der beiden Dividendentitel solle man jetzt zugreifen?Blicke man auf die Charts der beiden Papiere, so falle es in der Tat schwer, einen Favoriten auszumachen. Beide Aktien hätten nach dem tiefen Fall nun einen klaren Aufwärtstrend ausgebildet und könnten nun die im Juni (Lufthansa) beziehungsweise im Februar (TUI) aufgerissenen Gaps schließen.Bei den Perspektiven scheine derzeit die TUI leicht die Nase vorne zu haben. Wegen der Pleite des langjährigen Rivalen Thomas Cook sowie der Hoffnung, dass negative Einmaleffekte im Geschäftsjahr 2019/20 weniger stark zu Buche schlagen dürften als noch im vorangegangenen Fiskaljahr. So dürfte TUI im laufenden Geschäftsjahr den Gewinn Analystenprognosen zufolge um mehr als 40 Prozent steigern. Bei der Lufthansa werde hingegen "nur" mit einem leichten Zuwachs von etwa 20 Prozent gerechnet.Dafür sei die Bewertung der DAX-Titel deutlich niedriger: So belaufe sich das 2020er KGV auf gerade einmal 4. Das KBV betrage lediglich 0,7, was für sattes profitable Firmen eigentlich widersinnig sei. Die TUI komme mit einem 2020er KGV von 10 und einem KBV von 1,7 zwar auf eine absolut moderate, aber im direkten Duell eben auch deutlich höhere Bewertung.Beide immer noch günstig bewertete Aktien sind für mutige Anleger aktuell ein Kauf, angesichts der noch stärkeren Marktstellung erscheint die Aktie von TUI derzeit noch einen ganz kleinen Tick attraktiver, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Dafür habe die Lufthansa-Aktie bei der Bewertung klar die Nase vorne. Wer beim Reiseriesen engagiert sei, sollte den Stopp bei 9,20 Euro nachziehen. Bei der Lufthansa biete sich nun ein Stopp bei 12,40 Euro an. (Analyse vom 25.10.2019)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.