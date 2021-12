Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 15 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (15.12.2021/ac/a/nw)



Der Tourismus und damit auch TUI befänden sich im Wechselbad der Gefühle. Noch vor kurzem habe die Hoffnung bestanden, dass die Reisebranche ordentliche Winter-Umsätze hätte erzielen können. Nun würden Omikron und Reise-Beschränkungen vielen Urlaubsplänen wohl den Garaus machen. Entsprechenden Pessimismus drücke auch eine aktuelle Analysen-Einschätzung für TUI aus.Die Schweizer Großbank UBS habe zwar das Kursziel für die Hannoveraner nach Jahreszahlen von 144 Britischen Pence (1,70 Euro) minimal auf 155 Pence (1,83 Euro) angehoben, die Einstufung aber auf "sell" belassen. Demnach könnte die TUI-Aktie weitere rund 28 Prozent nach unten rauschen - ausgehend vom aktuellen Kursniveau.UBS-Analyst Cristian Nedelcu habe in einer aktuellen Studie die Schätzungen und die Bewertung der einzelnen Konzernteile an die aktuelle Lage angepasst. Die Papiere des Reiseveranstalters seien nicht attraktiv bewertet.