Die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unterstützt Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen. Als ein führendes Unternehmen der Medizintechnik entwickelt Siemens Healthineers sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter. Das gilt für die Kernbereiche der Bildgebung für Diagnostik und Therapie sowie für die Labordiagnostik und die molekulare Medizin. Zusätzlich werden die Angebote im Bereich digitale Gesundheitsservices und Krankenhausmanagement gemeinsam mit den Betreibern stetig weiterentwickelt.



Im Geschäftsjahr 2019, das am 30. September 2019 endete, erzielte Siemens Healthineers mit seinen rund 52.000 Beschäftigten weltweit ein Umsatzvolumen von 14,5 Milliarden Euro und ein bereinigtes Ergebnis von 2,5 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hannoveraner Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.TUI befinde sich in seiner bisher schwersten Krise. Der Reisekonzern versuche alles, um mit der coronabedingt "neuen Normalität" umzugehen - so gebe es seit Kurzem auch eine Art "Corona-Vollkasko-Versicherung" für deutsche und britische Urlauber, die in der Ferne die aktive Bekanntschaft mit dem Virus machen würden. Zuletzt europaweit gestiegene Infektionszahlen hätten indes die Reiselust weiter gebremst. Eine zweite Welle drohe. Die möchten jetzt Deutschlands Gesundheitsexperten mit aller Macht verhindern.Konkret habe der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, sich für die Einrichtung von Corona-Testzentren an Flughäfen ausgesprochen. "Jeder, der aus einem Corona-Hotspot zurückkommt, sollte sich testen lassen. Testzentren an Flughäfen können helfen, eine zweite Corona-Welle nach den Sommerferien zu verhindern." Das sei zwar nur eine Momentaufnahme. Aber es gelte, die Infektionsketten so früh wie möglich zu unterbrechen, so Reinhardt.Der Präsident der Bundesärztekammer habe begrüßt, dass sich die Gesundheitsminister von Bund und Ländern am Mittwoch bei einer Schaltkonferenz auf eine entsprechende Linie geeinigt hätten. An diesem Freitag möchten die Fachminister weiter beraten. Ein Gesamtpaket solle dann auch formal beschlossen werden. Die bisherige Regelung sehe vor, dass Reiserückkehrer aus Risikogebieten sich beim jeweiligen Gesundheitsamt melden und in Quarantäne begeben würden. Die sei jedoch nach Ansicht vieler Gesundheitsexperten mit Unsicherheiten verbunden.Trotz TUIs "Corona-Vollkasko-Versicherung" und zukünftig wohl verpflichtenden Tests für Urlaubs-Rückkehrer am Flughafen: Bei der TUI-Aktie sind die Unsicherheiten und Risiken angesichts der andauernden Pandemie derzeit viel zu hoch, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link