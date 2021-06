Börsenplätze TUI-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

4,907 EUR -0,10% (07.06.2021, 15:07)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

4,904 EUR 0,00% (07.06.2021, 14:52)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group ist der weltweit führende Touristikkonzern und weltweit aktiv. Sitz des Konzerns ist Deutschland. Die Aktie der TUI (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) notiert im FTSE 250, dem Leitindex der Londoner Wertpapierbörse, sowie im Freiverkehr in Deutschland.



Der TUI Konzern bietet für seine 28 Millionen Kunden, davon 21 Millionen in den europäischen Landesgesellschaften, integrierte Services aus einer Hand. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette wird unter einem Dach abgebildet. Dazu gehören über 400 Hotels und Resorts mit Premium-Marken wie RIU, TUI Blue und Robinson und 15 Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS Europa 2 in der Luxusklasse und Expeditionsschiffen bis zur Mein Schiff-Flotte der TUI Cruises und Kreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises in Großbritannien.



Zum Konzern zählen außerdem europaweit führende Veranstaltermarken und Online-Vermarktungsplattformen, fünf Fluggesellschaften mit mehr als 100 modernen Mittel- und Langstrecken-Flugzeugen und über 1.000 Reisebüros. Neben dem Ausbau des Kerngeschäfts mit Hotels, Kreuzfahrten über erfolgreiche Joint Ventures und Aktivitäten in den Urlaubsdestinationen setzt die TUI verstärkt auf den Ausbau digitaler Plattformen. Der Konzern wandelt sich zu einem Digitalunternehmen.



Die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln ist Kern der Unternehmenskultur. Die von TUI initiierte TUI Care Foundation setzt mit Projekten in 25 Ländern auf die positiven Effekte des Tourismus, auf Bildung und Ausbildung sowie die Stärkung von Umwelt- und Sozial-Standards. Sie unterstützt so Urlaubsdestinationen in ihrer Entwicklung. Die weltweit tätige TUI Care Foundation initiiert Projekte, die neue Chancen für die kommende Generation schaffen. (07.06.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Gute Nachrichten für TUI: Das Robert-Koch-Institut (RKI) betrachte die Türkei nicht mehr als Corona-Hochrisikogebiet und stufe das südosteuropäische Land nun als "normales" Risikogebiet ein. Die Mittelmeer-Destination sei gerade bei Familien wegen ihres guten Preis-Leistungs-Verhältnisses beliebt. Die TUI-Aktie hänge dennoch fest.Konkret bedeute diese (positive) Rückstufung: Für Reiserückkehrer aus der Türkei reiche nunmehr ein negativer PCR- oder Antigentest aus - die bis dato für Nicht-Geimpfte oder -Genesene bestehende, unangenehme Quarantänepflicht entfalle. TUI habe direkt reagiert und öffne nun auch die Badeziele an der türkischen Ägais: Am Hot-Spot der türkischen Riviera, Antalya, seien bereits viele Hotels geöffnet, nun würden die Regionen Bodrum, Dalaman und Izmir nachziehen.Die Türkei sei für TUI ein durchaus wichtiges Urlaubsziel. So habe diese Destination in der Vor-Corona-Zeit einen Umsatz-Anteil im hohen einstelligen Prozentbereich gehabt.Auch im für TUI ebenfalls wichtigen Urlaubsland Spanien gehe es voran. Seit Montag dürften internationale Kreuzfahrtschiffe nach knapp einjähriger Zwangspause wieder in spanischen Häfen anlegen. Und vollständig geimpfte Besucher aus aller Welt dürften erstmals ohne Corona-Beschränkungen ins Land.Gleichzeitig werde die Pandemie-Lage im einstigen Corona-Hotspot zunehmend besser: Vor allem in Urlaubsregionen wie den Balearen mit Mallorca sei die Sieben-Tage-Inzidenz in den vergangenen Wochen stark zurückgegangen. Die beliebteste Insel der Deutschen liege schon seit einiger Zeit unter 20 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Das dürfte die Buchungen bei TUI weiter beflügeln.Fortschreitende Impfkampagnen, sinkende Inzidenzwerte und TUI schalte zusehends mehr Destinationen frei - das sei alles schön und gut, allerdings bereits im Kurs eingepreist. Der entscheidende Punkt: Die Anleger würden nun von TUI konkrete, belastbare Zahlen sehen wollen, die diesen positiven Newsflow eben auch auf der Ertragsseite des Reisekonzerns untermauern würden.TUI-Aktionäre bleiben weiter dabei und setzen auf den Ausbruch aus dem Seitwärts-Trend, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.06.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link