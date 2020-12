Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

5,05 EUR +2,43% (09.12.2020, 14:19)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

5,036 EUR +1,06% (09.12.2020, 14:03)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (09.12.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Mit Spannung würden die Anleger dem morgigen Tag entgegenfiebern: Dann werde TUI sowohl Zahlen fürs vierte Quartal als auch für das Gesamtjahr 2020 präsentieren. Dass die Zahlen angesichts der Corona-Krise alles andere als gut ausfallen würden, dürfte sonnenklar sein. Wichtiger sei für die Anleger, dass schnellstmöglich viele Menschen geimpft würden, damit sich der Reisemarkt wieder normalisieren könne. Die TUI-Aktie könne im Vorfeld des Termins leicht zulegen.Konkret würden die von Bloomberg befragten Analysten fürs vierte Quartal (Juli, August, September) bei Umsätzen in Höhe von 1,58 Mrd. Euro einen Verlust von 767 Mio. Euro erwarten. Und mit Blick auf das Geschäftsjahr 2020 würden die Experten damit rechnen, dass TUI 8,55 Mrd. Euro eingenommen habe und dabei unter dem Strich 2,41 Mrd. Euro Miese in den Büchern stünden.Dass der Tourismus-Sektor 2020 einen Einbruch in historischem Ausmaße erfahren habe, würden auch die jüngsten Zahlen vom Deutschen Reiseverband (DRV) belegen. So solle die Reisebranche in diesem Jahr 80 Prozent weniger eingenommen haben als im Vorjahr. Man hoffe natürlich auf Nachholeffekte und die baldige Verfügbarkeit eines Impfstoffs.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: