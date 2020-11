Börsenplätze TUI-Aktie:



Die "neue" TUI AG ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die Tourismusbranche sei besonders hart von der Corona-Pandemie getroffen worden. TUI habe harte Sparmaßnahmen einleiten müssen und nur dank staatlicher Unterstützung überleben können. Mit den jüngsten Impfstoff-News habe die TUI-Aktie ein beeindruckendes Comeback hingelegt. Wo gehe die weitere Reise hin?Klar, kurzfristig seien aufgrund der weltweit hohen Corona-Zahlen kaum Reisen durchführbar. So seien nun auch auf den Kanaren, dem Lichtblick bei den Winter-Destinationen, ungeahnte Probleme aufgetreten. TUI müsse deshalb weiterhin vor allem die Liquiditätslage im Auge behalten. So würden wohl bereits mit Merkel und Co Gespräche über neuerliche Staatshilfen laufen.Mittelfristig könnte sich dann der Tourismus wieder allmählich normalisieren. In den USA und Europa stünden erste wirksame Impfstoffe kurz vor der Zulassung. Ab Mitte Dezember solle der "Impf-Marathon" bereits beginnen. Womöglich sei im Herbst bereits ein Großteil der Bevölkerung geschützt und es käme zum viel zitierten Herdeneffekt. Der trete nach Aussagen von Experten bei einer Durchimpfungsrate von mindestens 60 Prozent ein.Investierte Anleger denken unbedingt daran, einen Stopp-Loss bei 4,10 Euro zu setzen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link